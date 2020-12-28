به گزارش خبرگزاری مهر، فهیمه الیاسی صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه ادامه برگزاری دوره‌های آموزشی اداره آموزش‌های کوتاه مدت، از ابتدای بهمن ماه ۱۳۹۹ شروع می‌شود، گفت: چهارمین فراخوان ثبت نام در دوره‌های آموزشی مرکز آموزش‌های کوتاه مدت جامعه الزهرا (س) به صورت مجازی در زمستان ۱۳۹۹ اعلام خواهد شد.

سرپرست اداره آموزش‌های کوتاه مدت معارف اسلامی جامعه الزهرا (س) با اشاره به اینکه نخستین فراخوان دوره‌های مجازی معارف اسلامی ویژه بانوان غیر طلبه، در فروردین ماه سال ۱۳۹۹پ س از شیوع ویروس کرونا، از سوی مرکز آموزش‌های کوتاه‌مدت معارف اسلامی جامعه‌الزهرا (س) اعلام شد، افزود: دومین فراخوان ثبت نام دوره‌های مجازی در تابستان و سومین فراخوان این دوره‌ها نیز در پاییز ۱۳۹۹ اعلام شد و این دوره‌ها با استقبال گسترده متقاضیان مواجه شدند.

وی با تاکید بر اینکه با توجه به درخواست‌های مکرر بانوان جهت شرکت در دوره‌هایی که ظرفیت آن‌ها تکمیل شده بود، این امکان برای بانوان علاقه‌مند متقاضی فراهم شد تا در ۱۵ دوره کوتاه مدت معارفی و مهارتی که در مرکز برگزار شده بود، به صورت آفلاین شرکت کنند، ادامه داد: این دوره‌ها در حوزه‌های امام‌شناسی، مهدویت، احکام، زن و خانواده، مهارت‌های فردی، مهارت‌های کاربردی و مهارت‌های فرزندپروری فراخوان شده و اساتید مجرب حوزه و دانشگاه در این دوره‌ها حضور دارند.

فهیمه الیاسی با بیان اینکه علاقه‌مندان جهت ثبت نام در دوره‌های آفلاین به سایت مرکز آموزش‌های کوتاه‌مدت معارف اسلامی به نشانی http://borhan.jz.ac.ir/paziresh_doreha مراجعه کرده و برای ثبت نام اقدام کنند، گفت: فرآیند ثبت نام متقاضیان زمانی تکمیل می‌شود که هزینه دوره را پرداخت نموده و کد پیگیری را دریافت نمایند.

وی مهلت ثبت نام را تا پایان دی ماه ۱۳۹۹ اعلام کرد و افزود: علاقه‌مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند با شماره ۰۲۵۳۲۱۱۲۳۳۰ تماس بگیرند و یا با شناسه کاربری مرکز آموزش‌های کوتاه مدت معارف اسلامی به آدرس borhan_center@ در پیام رسان ایتا مکاتبه کنند.

الیاسی با تاکید بر اینکه اطلاع‌رسانی دوره‌ها صرفاً از طریق کانال ایتا به متقاضیان اعلام می‌شود و ضروری است متقاضیان محترم در کانال ایتا مرکز به آدرس https://eitaa.com/borhan_jz عضو شوند، ادامه داد: فراخوان دوره‌های آنلاین مرکز آموزش‌های کوتاه مدت معارف اسلامی نیز اوایل هفته آینده منتشر می‌شود.