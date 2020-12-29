افتتاح و کلنگ زنی ۲۱۲‌ میلیارد ریال پروژه در کهگیلویه وبویراحمد

به گزارش خبرگزاری مهر، داود راهزادی افزود: ۲۶ پروژه برق در بخش‌های اصلاح، توسعه، احداث، روشنایی معابر، برق رسانی روستایی، تبدیل شبکه‌های سیمی به کابلی و رفع ضعف ولتاژ شبکه‌های برق در هشت شهرستان استان کهگیلویه و بویراحمد در دهه فجر امسال با اعتباری بالغ بر ۲۱۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال افتتاح و کلنگ زنی می‌شود.

راهزادی اظهار داشت: بیشترین پروژه‌های افتتاحی مربوط به شهرستان بویراحمد با اعتباری بیش از ۶۷ میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال و کمترین آن مربوط به شهرستان باشت با یک پروژه و اعتباری معادل ۲ میلیارد و ۱۱۴ میلیون ریال است.

وی افزود: در شهرستان کهگیلویه پنج پروژه با اعتباری حدود ۷۰ میلیارد ریال و در شهرستان گچساران چهار پروژه با اعتباری حدود ۲۸ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال افتتاح و کلنگ زنی می‌شود.

راهزادی تصریح کرد: همچنین در شهرستان دنا چهار پروژه با اعتباری معادل ۱۲ میلیارد و ۶۵۰ میلیون ریال، در شهرستان چُرام ۲ پروژه با اعتباری معادل ۱۶ میلیارد و ۶۵۰ میلیون ریال و در شهرستان بهمئی نیز ۲ پروژه با اعتباری معادل ۱۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال در دهه فجر امسال افتتاح و کلنگ زنی خواهد شد.

راهزادی تعداد پروژه‌های افتتاحی و کلنگ زنی شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد را به ترتیب ۲۳ و سه پروژه دانست و خاطرنشان کرد: اعتبار هزینه و پیش بینی شده برای این پروژه‌ها نیز به ترتیب ۱۷۲ میلیارد و ۴۰ میلیارد ریال است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گفت: تأمین برق شهر لیکک مرکز شهرستان بهمئی، توسعه و احداث روشنایی معابر و برق رسانی روستای " لا اسپید " شهرستان کهگیلویه، سه پروژه موردنظر برای کلنگ زنی در دهه فجر امسال است.

وی افزود: در شهرستان باشت پروژه توسعه و احداث شبکه‌های برق روستاهای خوبیارآباد، قاسم آباد تیموری و غورک رستمی در قالب یک قرارداد با اعتباری معادل ۲ میلیارد و ۱۱۴ میلیون ریال اجرایی می‌شود.