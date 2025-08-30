افتتاح و کلنگ زنی ۲۹ طرح برق رسانی در شهرستان بویراحمد طی هفته دولت

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین فریدونی صبح شنبه در آخرین روز از هفته دولت در آئین کلنگ زنی و افتتاح پروژههای صنعت برق شهرستان بویراحمد که با حضور استاندار کهگیلویه و بویراحمد و نماینده مردم شهرستانهای بویراحمد، مارگون و دنا و هیئت همراه برگزار شد، اظهار کرد: عملیات اجرایی ۹ پروژه در صنعت برق با اعتبار ۵۹.۵ میلیارد تومان نیز آغاز شد.
وی افزود: امروز به صورت همزمان ۲۰ پروژه با اعتباری بالغ بر ۱۱۵.۵ میلیارد تومان افتتاح و بهرهبرداری میشود.
مدیر ناحیه برق شهرستان بویراحمد با اشاره به پروژههای افتتاحی تصریح کرد: برق رسانی به روستاهای فاقد برق قلندری دره بید لوداب، دره بید دیلگون، سیب مداب علیا بخشی از پروژههایی است که به بهرهبرداری رسید.
وی اصلاح، توسعه، بهینهسازی و بهبود ولتاژ شهری و روستایی ۲۰ منطقه و روستا در شهرستان بویراحمد از دیگر پروژههای قابل بهرهبرداری کشور عنوان کرد.
فریدونی اضافه کرد: امسال ۱۰۴ طرح صنعت برق با اعتبار بالغ بر ۱۰ هزار و ۴۳۰ میلیارد ریال در هفته دولت در کهگیلویه و بویراحمد افتتاح و کلنگزنی شد.
نظر شما