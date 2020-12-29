واکسن کرونای موسسه رازی در مسیر فاز انسانی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سعید نمکی امروز در حاشیه رونمایی از واکسن ایرانی کرونا و مرحله اول فاز انسانی تست واکسن بر روی داوطلبان گفت: ما مسئولیت بهداشت کشور را داریم و در این راه از مسیرهای متعددی برای مقابله با کرونا استفاده کردیم که واکسن یکی از راه‌های این مسیر است.

وی افزود: ما صد سال است که در کشورمان واکسن تولید می‌کنیم، اولین بار در سال ۱۲۹۹ انستیتو پاستور ایران شکل گرفت و در سال ۱۳۰۳ واکسن سازی رازی تأسیس شد. ما در دوره ای اولین واکسن ساز آسیا بودیم و به خیلی از کشورهای دنیا واکسن ارسال کردیم.

وزیر بهداشت گفت: با توجه به سابقه‌ای که در واکسن سازی داریم در تلاش هستیم که با کمک معاونت علمی و فناوری، شرکت‌های دانش بنیان، انستیتو پاستور ایران، موسسه واکسن سازی رازی و بخش خصوصی واکسن‌های جدیدی را عرضه کنیم.

وی یادآور شد: تا امروز پلتفرم‌های مختلفی را برای مقابله با کرونا طی کردیم که یکی از پلتفرم‌ها واکسنی بود که امروز فاز اول انسانی آن انجام شد. همچنین پلتفرم دیگر در انستیتو رازی در حال انجام است و تست‌های حیوانی آن انجام شده و مجوز تست انسانی را به زودی دریافت می‌کند.

نمکی اضافه کرد: پس از آن پلتفرم جدیدی که در حال طی فاز حیوانی است را نیز در دست داریم.

وی با تشکر از تیم علمی و تیم اجرایی تهیه واکسن گفت: امیدواریم به زودی شاهد شروع فاز دوم انسانی این واکسن ملی باشیم و بعد از آن فاز سوم را طی کنیم و به تولید انبوه برسیم.