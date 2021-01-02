پیام هایی به مناسبت اولین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل امور شاهد و ایثارگران وزارت آموزش و پرورش به مناسبت اولین سالگرد شهادت سردار سرافراز حاج قاسم سلیمانی پیامی صادر کرد.

محمدرضا رزاقی در سالگرد شهادت سردار شهید، حاج قاسم سلیمانی را معلم بزرگ آیندگان دانست.

متن پیام وی به شرح زیر است:

«یکسال از پرواز آسمانی سردار سرافراز حاج قاسم سلیمانی گذشت او که درس ایثار و فداکاری را در مدرسه هشت سال دفاع مقدس ودر کنار همکلاسی‌هایی همچون باکری و خرازی و همت‌ها آموخته بود بعد از سال‌ها ایثار و از خودگذشتگی، خود مدرسه و نماد دیگری از صداقت، رشادت و پایمردی شد با نگاهی گذرا به آنچه درباره او از زبان و قلم بزرگ و کوچک، زن و مرد، معلم و شاگرد، استاد و دانشجو جاری و ساری شده است می‌توان دریافت که حاج قاسم عزیز مصداقی است از آیه شریفه: ان الذین آمنوا و عملواالصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا اینجانب اولین سالگرد شهادت این شاگرد مکتب امام حسین و معلم بزرگ آیندگان را به عموم فرهنگیان و ایثارگران تسلیت عرض می‌کنم.»

همچنین پایگاه مقاومت بسیج شهید صادقی مقدم سازمان نوسازی مدارس کشور در اولین سالگرد شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی بیانیه‌ای منتشر کرد. متن این بیانیه به شرح زیر است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

وَالَّذینَ جاهَدوا فینا لَنَهدِیَنَّهُم سُبُلَنا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ المُحسِنینَ

و آنها که در راه ما (با خلوص نیّت) جهاد کنند، قطعاً به راه‌های خود، هدایتشان خواهیم کرد؛ و خداوند با نیکوکاران است.(سوره مبارکه عنکبوت آیه ۶۹)

یک سال از شهادت پرافتخار "مرد میدان"، فرمانده پرآوازه سپاه قدس اسلام، سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی گذشت. استکبار جهانی و دشمنان خبیث و خونخوار ملت‌های آزاده، به سرکردگی تروریسم دولتی شیطان بزرگ و صهیونیسم جنایتکار باردیگر چهره واقعی خود را با ریختن خون سردار عزیزمان و یاران مجاهدش عیان کردند؛ اما ندانستند که شجره طیبه عاشورای ۶۱ هجری با این خون‌ها بارورتر و تناورتر می‌شود.

سردار سلیمانی فقط «مرد میدان» مبارزه و جهاد در عرصه‌های جنگ و نبرد نبود؛ بلکه در جهاد نفس، تبلور ایمان ناب و خالص بود. ویژگی‌های اخلاقی و شخصیت برجسته ایشان در عمل به آموزه‌های قرآن کریم و مکتب اهلبیت (ع) حاج قاسم را بدل به عبد صالح خدا و مؤمنی اهل معرفت کرده بود، فرمانده ای که همواره خود را "سرباز" دانست و منیت و نخوت در وجود او جایی نداشت.

به راستی که هرروز زوایای جدیدی از ابعاد شخصیتی و منش والای سردار برای ما عیان می‌شود. که لزوم تبیین و بازشناسی "مکتب حاج قاسم" را برای ما بیشتر می‌کند. سردار همیشه و همه جا، همه را دید جز خودش و این نماد انسانیت و بصیرت و ایثار و خدمت خالصانه او است. این گونه شد که تشییع پرشکوه و محبوبیت جهانی ایشان بیانگر این وعده خداست که اگر برای خدا به دین خدا خدمت کردید، خداوند محبت شما را در قلوب مردم و مؤمنین می‌اندازد.

حقیقتاً هیچ چیز جز شهادت پاداش مجاهدان فی سبیل الله و خصوصأ سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی نبود. او که «مرد میدان» بود در دو جهان جاودانه شد و به آرزوی دیرینه‌اش رسید و به خیل یاران شهیدش پیوست.

سردار سلیمانی به یقین یکی از طلایه‌داران عصاره ناب مدرسه انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس است. رهبر معظم انقلاب در پیام خود به مناسبت شهادت سردار عزیزمان، او را از تربیت شدگان اسلام و شاگرد مکتب امام خمینی (ره)، در مسیر پویش آرمان‌ها و ارزش‌های انقلاب اسلامی معرفی کرد و این مکتب را می‌توان در لابه‌لای سیره، کلام، منش و زندگی این شهید بزرگوار به روشنی مشاهده کرد.

در نخستین سالروز شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره این شهید والامقام و شهدای جبهه مقاومت، بار دیگر با آرمان‌های والای سردار دل‌ها در مسیر تحقق اهداف نظام اسلامی تجدید عهد می‌کنیم که در پیروی از ولایت و خدمت به مردم و مستضعفین و مبارزه با استکبار و نظام سلطه بیش از پیش بکوشیم و پاس‌دار خون شهیدان باشیم.»

سازمان دانش‌آموزی نیز به مناسبت اولین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی بیانیه‌ای صادر کرد. متن بیانیه سازمان به مناسبت اولین سالگرد شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی به شرح زیر است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

برای شهید سلیمانی...

کاش زمان در سحرگاه جمعه ایستاده بود، سحرگاهی که در آن ارواح طیّبه‌ی شهیدان، روح مطهّر قاسم سلیمانی را در آغوش گرفتند؛ سالی گذشت اما جراحتی که از آن شب بر دل‌ها مانده التیام نیافته است. او رفت و نشان سیادت شهدای جبهه مقاومت را زیبنده نام خود کرد. مگر می‌شود کسی که دست‌های خود در شبکه‌های ضریح حضرت زینب (س) دخیل کرده و با غرشی حیدریه اعلام کرده، نمی‌گذارم حرامیان دوباره شما را به اسیری ببرند و همچون علمدار رشید کربلا تا پای خون بر این قول استوار مانده، با اجری جز شهادت از این دنیا برود؟ آری! بقول مولا و مقتدایش، شهادت پاداش تلاش بی‌وقفه‌ی او در همه‌ی این سالیان بود.

امروز امت اسلام، هر چند داغدار اما با عزمی مضاعف قدم در راه آن شهید بزرگ می‌گذارد و با امید به آینده و ایمان به وعده‌های الهی و تحت امر حضرت نایب امام عصر (عج) از قرارگاه حسین بن علی (ع) در تمام عرصه‌ها دفاع می‌کند. انقلاب اسلامی و امت حزب الله مفتخر است که در تمامی جبهه‌ها و هجمه‌های همه جانبه دشمن، ایستادگی، مقاومت و مجاهدت‌های ظفرمندانه‌ای کرده است. اینک تقدیم پیاپی شهدای بزرگی چون شهید حاج قاسم سلیمانی، شهید ابومهدی المهندس و شهید فخری زاده؛ موید این حقیقت است که اولاً، امروز مرزهای مقاومت و مجاهدت از مرزهای سرزمینی ایران فراتر رفته و به امت بزرگ اسلامی تسری یافته و ثانیاً بعد از خطوط نظامی، خطوط دیگری چون علم و فناوری هم به دست مجاهدین اسلام و خط حزب الله فتح شده است. به تحقیق سپاه اسلام تا به اهتزاز درآوردن پرچم «لا اله الّا الله» بر قلل رفیع کرامت و بزرگواری به جهاد ادامه خواهد داد. چرا که به فرموده حضرت روح‌الله (س) تا شرک و کفر هست، مبارزه هست و تا مبارزه هست، ما هستیم.

شهید سلیمانی، نمونه‌ی برجسته‌ای از تربیت‌شدگان اسلام و مکتب امام خمینی (قدس سره الشریف) بود؛ سازمان دانش آموزی جمهوری اسلامی ایران، مفتخر است که با الگو قرار دادن این مجاهد بزرگ، سلیمانی‌پروری را مأموریت اصلی خود می‌داند. لذا ما اعضا و مربیان این سازمان، به عنوان بخشی از نهاد تعلیم و تربیت، ضمن گرامیداشت نخستین سالگرد عروج ملکوتی سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، بار دیگر با پیشوا و امام خود تجدید بیعت می‌کنیم و اعلام می‌داریم که با عزمی جهادی و با تاسی از سیره شهدا و اقتدا به نایب امام زمان (عج)، حضرت آیت الله اعظمی امام خامنه‌ای (حفظه الله)؛ تمام ظرفیت خود را در راستای تربیت نسل پیشگامان تمدن نوین اسلامی و پیشتازان گام دوم انقلاب به کار خواهیم گرفت چرا که بنا به وصیت شهید والا مقام، حاج قاسم سلیمانی: ((امروز قرارگاه حسین بن علی، ایران است. بدانید جمهوری اسلامی حرم است و این حرم اگر ماند، دیگر حرم‌ها می‌مانند. اگر دشمن، این حرم را از بین برد، حرمی باقی نمی‌ماند، نه حرم ابراهیمی و نه حرم محمّدی (ص)»

همچنین پیام مسئول سازمان بسیج دانش آموزی کشور، خطاب به جوانان و نوجوانان کشورهای اسلامی منطقه به شرح زیر است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

امام خمینی رحمه الله علیه: ‏

‏ «از هر قطره خون شهید ما که بر زمین می ریزد، انسان های مصمم تر و مبارزی بوجود می آیند.»‏

امام خامنه ای حفظه الله تعالی: ‏

‏ «شهادت، بالاترین پاداش و مزد جهاد فی سبیل الله است.»‏

امروز، اولین سالگرد شهادت بزرگمردی است که تمام لحظات عمر گرانبهای خویش را در راه اعتلای اسلام وحق و دفاع از مظلوم سپری نمود. مجاهدی خستگی ناپذیر، رزمنده ای شجاع، فرماندهی با تدبیر و سربازی وفادار به ولایت که شنیدن نامش لرزه بر اندام تروریست های آمریکایی، صهیونیست های کودک کش و تکفیری های خون خوار می انداخت.‏

بدینوسیله اولین سالگرد شهادت شهید حاج قاسم سلیمانی و شهید ابومهدی المهندس و یاران وفادارشان را خدمت حضرت بقیه الله الاعظم ارواحنا له الفدا، رهبر حکیم و فرزانه انقلاب اسلامی حضرت امام خامنه ای مد ظله العالی، ملت بزرگ ایران و تمام ملت های آزاده جهان تسلیت عرض می نمایم.‏

سپهبدشهید حاج قاسم سلیمانی، پس از عمری مجاهدت، سرانجام به آرزوی دیرینه خود یعنی شهادت در راه خدا رسید. او که سراسر زندگانی اش مملو‏ از روشنگری و هدایت بود با شهادتش نیز نور هدایت و بصیرت به قلب های ما انداخت تا دشمنان سفاک این ملت را بیش از پیش بشناسیم و از خوی‏ وحشیانه آنها آگاه شویم.‏

این شهید والامقام در تمام سالهای زندگی، هرگز دغدغه‌ای جز دفاع از دین و دفاع از مظلوم، اهتزار پرچم حق، آزادی ملت های مظلوم از دست ستمکاران، یاری محرومان و مبارزه با مستکبران نداشت. او بیش از آنکه مرد میدان سخن باشد، مرد میدان عمل بود و توفیقات جبهه مقاومت در منطقه، ‏بزرگترین گواه بر مجاهدت های این شهید بزرگوار است. همین ویژگی های برجسته بود که او را محبوب قلب های تمام ملت های آزاده با هر گرایش‏ و جناح بندی سیاسی کرده بود. شجاعت، صداقت، اخلاص، تواضع، دلسوزی و ولایتمداری ایشان، همچون خورشیدی فروزان برای همیشه در دفتر‏ تاریخ خواهد درخشید و او اسوه‌ای بی بدیل برای تمام نسل ها خواهد بود.‏

دشمن تروریست و جنایتکار آمریکایی، که ضربات کاری و مهلکی از جبهه مقاومت در منطقه دریافت کرده بود به زعم خود با به شهادت رساندن حاج قاسم سلیمانی، قصد متوقف کردن و آسیب زدن به جریان مقاومت را داشت. غافل از اینکه درخت مقاومت با خون هر شهیدی که در این راه تقدیم می کند بیش از پیش آبیاری می شود و ثمره آن که آگاهی و بیداری ملت های منطقه و تقویت جبهه مقاومت با حضور جوانان غیور و پرانگیزه است مضاعف می شود.‏

با شهادت این بزرگ مرد، نبرد با ظالمان و مستکبران نه تنها کم فروغ یا متوقف نشده است، بلکه امت حزب الله انگیزه مضاعفی نیز برای مقابله با دولت تروریست آمریکا، صهیونیسم جهانی و گروههای تکفیری که فرزند نامشروع استکبار جهانی و دولت های مرتجع منطقه است پیدا کرده اند. ‏

به برکت خون این شهید رویش های فراوانی در جبهه مقاومت منطقه شکل گرفته است که دشمن جاهل حتی قدرت تصور آن را نیز ندارد. ثمره شهادت این بزرگمرد الهی، شکست قطعی آمریکا در منطقه و به دنبال آن نابودی رژیم غاصب و کودک کش صهیونیستی خواهد بود. ‏

بدون تردید قاتلان و مسببان شهادت این مرد بزرگ الهی، از انتقام سخت و سهمگین جبهه مقاومت در امان نخواهند ماند. انتقام خون شهید سلیمانی، در ابعاد و گستره‌ای مناسب با نام و جایگاه این شهید گرانقدر خواهد بود و چنین انتقامی بی تردید یاس و ناامیدی را برای استکبار جهانی و اذنابش بدنبال خواهد داشت.‏

اکنون نفس های دشمن در منطقه به شماره افتاده و به خوبی فهمیده اند اشتباه بزرگی که در ترور سردار مقاومت کرده اند تا چه حد آنها را در منجلاب‏ هلاکت فرو برده است. اینک دشمنان باید منتظر ضرباتی سخت و مهلک از جانب نوجوانان و جوانانی باشند که در مکتب حاج قاسم سلیمانی درس ‏بصیرت، دشمن شناسی و جهاد گرفته اند.‏

شهید سلیمانی با شهادت خود مکتبی جدید بروی نسل جوان و نوجوان گشود و اکنون بر همه ما فرض است که راه و مرام این شهید عزیز را در تمام ‏عرصه های زندگی سرلوحه قرار دهیم و برای تحقق آرمانهایی که خون این شهید و شهدای بسیاری به پای آن ریخته شده است کمر همت ببندیم.‏

آزادی ملت های منطقه از ظلم، ستم و نفوذ دشمنان اجنبی و در راس آنها آمریکای تروریست قطعاً یکی از مهم ترین آرمانهای شهید سلیمانی بود. اکنون وظیفه تک تک ماست که از هیچ تلاشی برای قطع کردن پای آمریکا و تفکر آمریکایی از خاک سرزمینمان و از زندگی مان دریغ نکنیم. اخراج ‏تفکر و سبک زندگی آمریکایی از زندگی و خانواده، قطعاً مقدمه‌ای خواهد بود برای بریدن پای نظامیان تروریست آمریکایی از منطقه.‏

دشمن سفاک و بزدل، پس از شکست های فراوان در عرصه های مختلف، مدتی است که تلاش دارد نسل جدید و خصوصاً نوجوانان عزیز را افرادی بریده از آرمان های والای دینی و انقلابی جلوه دهد. اما درخشش نوجوانان در عرصه های ضداستکباری همانند حضور میلیونی آنها در پویش «مرگ بر آمریکا» و پویش بین المللی «نسل سلیمانی» گواه آن است که جوانان و نوجوانان کشورهای اسلامی بالخصوص جوانان و نوجوانان ایران ‏اسلامی، با اسوه قرار دادن بزرگمردانی همچون شهید حاج قاسم سلیمانی، همواره پای آرمان های بزرگ اسلامی و انقلابی ایستاده اند و حتی از جان فشانی در این راه نیز مضایقه نمی کنند.‏

اینجانب از همه علاقمندان و دلسپردگان به جبهه مقاومت، خصوصاً جوانان و نوجوان که در حکم نیروهای ذخیره جبهه مقاومت می باشند دعوت می‏ کنم تا نسبت به شناخت سیره و مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی اهتمامی ویژه داشته باشند و این شهید والامقام را الگوی عملی خود در زندگی قرار دهند. راه و مسلک این شهید والامقام، مسیری شاخص، نورانی و پربرکت است که مقصدی جز سعادت و عاقبت بخیری ندارد.‏

مسئول سازمان بسیج دانش آموزی»

