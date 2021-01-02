به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، محمدحسن متولی زاده در جلسه اضطراری راهکارهای تسریع کاهش مصرف برق، با بیان اینکه این تشویقیها در زمان اوج مصرف برق در تابستان پرداخت میشد افزود: با توجه به شرایط فعلی و افزایش مصرف انرژی، پرداخت این تشویقیها همچنان ادامه دارد.
وی با تاکید بر لزوم همراهی مردم برای صرفهجویی در مصرف برق و گاز گفت: هدف اصلی ما، حفظ پایداری در شبکه برق و جلوگیری از خاموشی است.
مدیرعامل شرکت توانیر با اشاره به لزوم همکاری استانداران و ارسال نامهای به این ادارات پس از موافقت وزیر نیرو ادامه داد: در نامهای که ارسال خواهد شد راهکارهای کاهش مصرف برق و گاز، ارائه شده است.
متولی زاده با بیان اینکه به دنبال ایجاد مسیری مشترک با متولیان گاز و برق هستیم گفت: کنترل مصرف انرژی در ادارات بسیار ضروری است و البته مردم باید بدانند که دولت برای صرفهجویی در مصرف انرژی از خود شروع کرده است.
وی با اشاره به تشکیل گروههای مشترک گاز و برق برای کنترل مصرف در ادارات و مراکز پرمصرف افزود: خاموشی معابر، پارکها، جادههای بین شهری و برخورد با استخراج کنندگان غیرقانونی رمز ارز همچنین ارائه پاداش به افرادی که این مراکز را معرفی میکنند از جمله برنامههای مهم اجرا شده برای کاهش مصرف برق است.
مدیرعامل شرکت توانیر ادامه داد: مهمترین فعالیت ما، جلب مشارکت مردمی است همانطور که در تابستان مشترکان با ما همکاری کردند.
متولی زاده گفت: ۷۰ درصد مصرف گاز کشور در بخش خانگی و تجاری است که میتوان با راهکارهای ساده مانند خاموش کردن یک لامپ اضافه و کاهش یک درجهای دمای محیط (با کم کردن شعله بخاری و یا کاهش دمای ترموستات) میزان مصرف را کاهش داد.
وی با اشاره به اینکه صرفهجویی باید به طور جدی در نظر گرفته شود، افزود: آموزش به مردم نیز باید از طریق پیامک انجام شود.
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