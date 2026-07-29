به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی، در نشستی که با هدف بررسی چارچوب کلی و نحوه برگزاری سیوهشتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان برگزار شد، حامد جعفری دبیر جشنواره با اشاره به اهمیت و جایگاه دیرینه میزبانی اصفهان در این رویداد سینمایی، برنامهها و رویکردهای اصلی این دوره را تشریح کرد.
جعفری در این دیدار با تأکید بر ارتقای کیفیت آثار و توجه ویژه به نیازهای مخاطبان کودک و نوجوان امروز، گفت: هدف اصلی ما در این دوره، علاوه بر نمایش آثار ارزشمند، ایجاد فضایی پویا برای تعامل فیلمسازان، رشد سینمای کودک و نوجوان و ایجاد نشاط اجتماعی پایداری است که کودکان و خانوادهها به دنبال آن هستند و تلاش میکنیم تا با تعامل نزدیک با مسئولان استانی، جشنوارهای شایسته نام اصفهان و اعتبار بینالمللی آن برگزار کنیم.
در ادامه این نشست، مهدی جمالینژاد استاندار اصفهان نیز با ابراز خرسندی از آغاز فرایند اجرایی جشنواره، بر آمادگی کامل مدیریت ارشد استان و دستگاههای اجرایی برای پشتیبانی همهجانبه از این رویداد ملی و بینالمللی به میزبانی اصفهان تأکید کرد.
وی اصفهان را خانه اصلی جشنواره فیلمهای کودکان و نوجوانان دانست و افزود: این رویداد صرفاً یک جشنواره سینمایی نیست، بلکه فرصتی فرهنگی برای معرفی ظرفیتها و هویت تاریخی اصفهان به نسل جدید است و تمامی دستگاههای استانی مکلفاند نهایت همکاری را در زمینه آمادهسازی سالنها، خدمات شهری و برنامههای جانبی به کار گیرند تا جشنواره ۳۸ با بالاترین کیفیت ممکن اجرا شود.
در پایان این جلسه که با حضور رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی اصفهان، مدیرکل امور حقوقی و استانهای سازمان سینمایی و مدیران بنیاد سینمایی فارابی همراه بود، مقرر شد یک جلسه مشترک تا پایان ماه جاری با حضور استاندار، دبیر جشنواره، رئیس شورای شهر و شهردار اصفهان به منظور جزئیات اجرایی، جدول زمانبندی و نحوه مشارکت نهادهای شهری و فرهنگی برگزار شود.
نظر شما