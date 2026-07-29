فراخوان دومین جشنواره انیمیشن کوتاه دانشجویی پویان منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فراخوان دومین دوره جشنواره انیمیشن کوتاه دانشجویی پویان برای دانشجویان و دانشآموختگان علاقهمند به هنر انیمیشن منتشر شد و علاقهمندان میتوانند آثار خود را برای شرکت در این رویداد ملی ارسال کنند.
شرایط شرکت در جشنواره پویان
تمامی دانشجویان سراسر کشور در تمامی مقاطع و رشتههای تحصیلی، همچنین دانشآموختگانی که حداکثر ۲ سال از زمان فراغت از تحصیل آنها گذشته باشد، مجاز به شرکت در جشنواره هستند.
رشته تحصیلی شرکتکنندگان محدودیتی ندارد؛ تنها شرط، دانشجو بودن یا قرار داشتن در بازه مجاز پس از فراغت از تحصیل است.
جشنواره تنها پذیرای انیمیشنهای کوتاه داستانی و تجربی است.
هر شرکتکننده میتواند حداکثر ۲ اثر به جشنواره ارسال کند؛ ولی تنها یک اثر از هر شرکتکننده به بخش نمایش و داوری نهایی راه خواهد یافت.
ثبت و ارسال اثر صرفاً باید توسط کارگردان یا یکی از اعضای گروه سازنده اثر انجام شود.
آثار نباید در دورههای پیشین «هفته انیمیشن دانشگاه تهران» یا «جشنواره انیمیشن دانشجویی پویان» به نمایش درآمده باشند.
در موضوع، تکنیک، سبک، شیوه اجرا و مدتزمان اثر محدودیتی وجود ندارد.
ارسال پوستر رسمی اثر برای تمامی آثار الزامی است.
روند داوری آثار جشنواره
تمامی آثار پس از بررسی اولیه توسط کمیته فنی، در صورت احراز شرایط، به هیئت انتخاب معرفی شده و آثار منتخب برای نمایش و داوری نهایی جشنواره معرفی خواهند شد.
شرایط فنی شرکت در جشنواره
مشخصات فنی ویدئوهای ارسالی:
فرمت ویدئو: MP4 یا MOV
کدک ویدئو: H.۲۶۴
رزولوشن تصویر: ۱۰۸۰×۱۹۲۰ پیکسل
فرمت صوت: AAC، بیتریت ۳۲۰ کیلوبیتبر ثانیه، سمپلریت ۴۴.۱ کیلوهرتز
هیچگونه اطلاعات اضافی مانند لوگو، تاریخ و… نباید روی ویدئو درج شده باشد.
مشخصات فنی فایلهای پوستر
فایل JPEG با کیفیت بالا برای نمایش آنلاین، مد رنگی RGB
فایل TIFF با اندازه حداقل A3 و مد رنگی CMYK
نحوه ارسال اثر به جشنواره
ثبت آثار صرفاً از طریق وبسایت رسمی جشنواره پویان و با استفاده از سامانه پُرسلاین انجام میشود. از ارسال آثار به آدرس ایمیل جشنواره خودداری کنید.
وبسایت رسمی: www.puyanfestival.ir
جوایز بخش مسابقه دانشجویی
جایزه ویژه جشنواره و جایزه نقدی به بهترین انیمیشن از نگاه داوران
تندیس جشنواره و جایزه نقدی به بهترین کارگردانی
تندیس جشنواره و جایزه نقدی به بهترین انیمیت
تندیس جشنواره و جایزه نقدی به بهترین فیلمنامه
تندیس جشنواره و جایزه نقدی به بهترین فیلم از نگاه تماشاگران
دیپلم افتخار و جایزه نقدی به فیلم دوم از نگاه تماشاگران
دیپلم افتخار و جایزه نقدی به فیلم سوم از نگاه تماشاگران
* هیئت داوران میتوانند در هر بخش، دیپلم افتخار نیز اهدا کنند.
* آثار منتخب در بخش مسابقه، گواهی رسمی حضور دریافت خواهند کرد.
تذکرات مهم
اثر نباید ناقض حقوق مالکیت فکری دیگران باشد و مسئولیت هرگونه ادعای حقوقی بر عهده صاحب اثر است.
توصیه میشود ارسال آثار را به روزهای پایانی موکول نکنید.
ارسال اثر به منزله پذیرش کامل قوانین و مقررات جشنواره است.
آثار ارسالی پس از تأیید برای جشنواره، امکان انصراف از اکران را نخواهند داشت.
در صورت استفاده از هوش مصنوعی در مراحل پیشتولید (طراحی کانسپت، طراحی کاراکتر، استوریبورد، ایدهپردازی، طراحی فضا و موارد مشابه)، شرکتکننده موظف است مستندات مربوط به فرآیند تولید (پرامپتها، نسخههای میانی و ابزارهای مورد استفاده) را همراه با اثر ارائه کند.
تقویم زمانی جشنواره انیمیشن پویان
آخرین مهلت ارسال آثار: ۳۰ مهر ۱۴۰۵
انتخاب و داوری آثار: نیمه دوم آبانماه ۱۴۰۵
تاریخ برگزاری جشنواره: ۷ تا ۱۲ آذر ۱۴۰۵
محل برگزاری: دانشکدگان هنرهای زیبا و دانشگاه تهران
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