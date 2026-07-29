به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی ظهر چهارشنبه در نشست ستاد هفته دولت شهرستان دشتی با اشاره به برنامهریزی برای افتتاح و کلنگزنی طرحهای مختلف در این شهرستان اظهار کرد: پروژههایی که در هفته دولت به بهرهبرداری میرسند، باید از کیفیت و پیشرفت لازم برخوردار باشند و هیچ پروژه ناقصی افتتاح نخواهد شد.
وی افزود: اجرای بسیاری از این طرحها از مطالبات چندین ساله مردم شهرستان دشتی بوده که حسب نگاه دولت چهاردهم با تلاش و پیگیری مسئولانه با وجود همه چالش ها و برخی مشکلات به مرحله اجرا و بهرهبرداری رسیده است.
فرماندار دشتی با تأکید بر ضرورت نظارت مدیران بر روند اجرای پروژهها گفت: مدیران دستگاههای اجرایی باید شخصاً بر پروژههای حوزه مسئولیت خود نظارت داشته باشند و روند اجرای طرحها را تا رسیدن به نتیجه مطلوب پیگیری کنند.
مقاتلی بیان کرد: در هفته دولت امسال علاوه بر طرحهای عمرانی، پروژههای خوبی در حوزه اشتغال نیز افتتاح و به بهرهبرداری خواهد رسید که میتواند زمینه ایجاد فرصتهای شغلی جدید در شهرستان را فراهم کند.
وی با تأکید بر اهمیت انعکاس مناسب اقدامات دولت در شهرستان گفت: مدیران دستگاههای اجرایی باید عملکرد و خدمات انجام شده در یک سال گذشته را به شکل مطلوب، دقیق و مستند منعکس کنند تا مردم در جریان اقدامات و دستاوردهای مجموعه مدیریتی شهرستان قرار گیرند.
فرماندار دشتی خاطرنشان کرد: هفته دولت فرصت مناسبی برای تبیین خدمات دولت و معرفی اقدامات انجام شده در حوزههای مختلف است و باید از این ظرفیت برای امیدآفرینی و افزایش اعتماد عمومی استفاده کرد.
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