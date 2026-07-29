داداشی: جوانی جمعیت نیازمند تحول فرهنگی و پیگیری مستمر است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین داداشی نیاکی بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد جوانی جمعیت و تحکیم بنیان خانواده با اشاره به تشریح ًضرورت اجرایی در حوزه جمعیت اظهار کرد : حل بحران سالخوردگی و جوانی جمعیت نیازمند کار فرهنگی مستمر، تحول فرهنگی و پیگیری است.

وی کار در حوزه جمعیت را یک رسالت بزرگ فرهنگی توصیف کرد و گفت: اقداماتی که امروز در حوزه جوانی جمعیت در شهرستان و از مبدأ بخش مرکزی آغاز کرده‌ایم، یک کار ساختاری و فرهنگی است.

فرماندار رودسر بیان کرد: از دهیاران و مدیران دستگاه‌ها انتظار می‌رود با حوصله و دقت به ابعاد تخصصی این طرح توجه کنند و همت خود را برای پیاده‌سازی عملیاتی آن به کار بندند.

داداشی نیاکی با تأکید بر اینکه جلسات نباید صرفاً جنبه تشریفاتی داشته باشند، افزود: این از آن دست جلساتی نیست که امروز بشنویم و فردا فراموش کنیم. کار فرهنگی نیازمند تداوم و استمرار است. همان‌طور که سردار شهید حاج قاسم سلیمانی مکتب شهدا به ما آموخته است تا شهیدانه زندگی نکنیم، به فیض شهادت نخواهیم رسید.

وی اضافه کرد: در عرصه خدمت و فرهنگ نیز تا خودمان به اهمیت یک موضوع باور قلبی نداشته باشیم و بر اساس آن عمل نکنیم، هرگز نخواهیم توانست آن را در سطح اداره، شهر و روستای خود پیاده‌سازی کنیم.

داداشی نیاکی با اشاره به هشدارهای آماری در خصوص وضعیت جمعیتی منطقه، تصریح کرد: باید با نگاهی نخبگانی و پیشگیرانه به مسائل شهرستان نگاه کنیم؛ درست مانند اعلام خطرهای زیست‌محیطی که پیش از فراگیر شدن بحران انجام می‌شود. اکنون نیز در حوزه جمعیت نیازمند پیش‌بینی و مداخله به‌موقع هستیم.

فرماندار رودسر تصریح کرد: آمارها نشان می‌دهد که به دلیل الگوهای مهاجرتی دهه‌های گذشته و سایر مؤلفه‌ها، با چالش جدی پیری جمعیت مواجه هستیم و باید برای اصلاح این روند به سرعت و کیفیت عمل کنیم.

وی ادامه داد: ارزیابی کارها در حوزه فرهنگی و کیفی، بسیار دشوارتر از پروژه‌های عمرانی و کمی است، اما سختی کار نباید مانع از تلاش ما شود.

فرماندار رودسر با اشاره به تجربیات تخصصی خود در حوزه اقتصاد، یادآور شد: با نگاهی علمی عرض می‌کنم که هرچند مسائل مالی در جای خود اهمیت دارند، اما در بحث جوانی جمعیت، گزینه مالی در اولویت‌های بعدی قرار دارد و عامل کلیدی و اصلی، اصلاح نگرش‌های فرهنگی است.

وی خواستار تغییر رویکرد مدیران در حمایت از خانواده‌های جوان شد و تصریح کرد: یک مدیر یا رئیس دستگاه اداری باید در چارچوب قانون، تسهیل امور تازه دامادها، خانواده‌های دارای فرزند و تولیدکنندگان را در اولویت کاری خود قرار دهد. اگر این باور فرهنگی در جامعه و در میان کارگزاران نهادینه شود، تسهیلات بانکی و خدمات شهری نیز به شکل بهتری به خدمت این هدف درخواهند آمد.