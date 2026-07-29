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۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۲۱

هشدار سطح نارنجی در بوشهر صادر شد؛ استقرار توده هوای گرم در استان

هشدار سطح نارنجی در بوشهر صادر شد؛ استقرار توده هوای گرم در استان

بوشهر- مدیر کل هواشناسی استان بوشهر از استقرار توده هوای گرم و افزایش محسوس دما، وزش باد و گرد و خاک و صدور هشدار هواشناسی سطح نارنجی در استان خبر داد.

پیام مساعدی در گفتگو با خبرنگار مهر از صدور هشدار هواشناسی سطح نارنجی در استان خبر داد و افزود: زمان شروع این هشدار جمعه نهم مردادماه و پایان آن یکشنبه ۱۱ مرداد خواهد بود.

مدیر کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: افزایش محسوس دما تا آستانه های ۴۹ و ۵۰ درجه سلسیوس و بالاتر در برخی نقاط از مخاطرات این هشدار است.

وی گفت: منطقه اثر این هشدار برخی نقاط بویژه مناطق غیر ساحلی استان بوشهر خواهد بود.

مدیر کل هواشناسی استان بوشهر اضافه کرد: گرمازدگی، افزایش مصرف حامل های انرژی، احتمال آتش سوزی در مزارع و مراتع خشک، احتمال خسارت در بخش کشاورزی، دامداری، گلخانه و مرغداری ها ناشی از افزایش دما از اثرات این هشدار است.

وی بیان کرد: اجتناب از قرار گرفتن در معرض نور مستقیم خورشید، صرفه جویی در مصرف آب و برق بویژه در ساعات اوج مصرف، اجتناب از ترددهای غیر ضروری در حوالی ظهر تا اوایل غروب جهت جلوگیری از گرمازدگی، آبیاری مزارع در شب یا اوایل صبح طی این هدت توصیه می شود.

کد مطلب 6903039

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