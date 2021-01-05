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۱۶ دی ۱۳۹۹، ۹:۵۱

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس:

اجرای پیام قرآن و ولایت اولویت «حاج قاسم» بود/ توجه به کلام وحی

اجرای پیام قرآن و ولایت اولویت «حاج قاسم» بود/ توجه به کلام وحی

شیراز - مدیرکل تبلیغات اسلامی استان فارس گفت: اولویت زندگی شهید«حاج قاسم سلیمانی» اجرای پیام قرآن و ولایت بود که در این مسیر خداوند به او عزت و آبرو داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد صادق مهرابی صبح سه شنبه در نشست هیئت اندیشه ورز قرآنی استان فارس، گفت: بسیاری از نابسامانی‌ها ونا هنجاری‌های اجتماعی ناشی از فاصله گرفتن از کلام وحی است و تنها راه برون رفت از این مشکلات روی آوردن به قرآن است.

وی تصریح کرد: «شهید حاج قاسم سلیمانی» مجری پیام قرآن و پیام ولایت بود و در همین مسیر خداوند به وی عزت وآبرو داد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان فارس ادامه داد: ترویج مکتب حاج قاسم سلیمانی باید تبدیل به یک مطالبه عمومی شود که در این مسیر نخبگان حوزوی و دانشگاهی باید نقش تبیین را ایفا کنند.

حجت الاسلام مهرابی تاکید کرد: سالروز شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی تبلور همه فضیلت‌ها و خوبی هاست و تبلیغ این مهم نیازمند عزم جدی و همگرایی همه جریان هاست.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه سازمان تبلیغات اسلامی متعلق به همه فعالان و حاملان قرآنی است، تاکید کرد: با تشکیل هیئت اندیشه ورز قرآنی انتظار می‌رود تعامل جدی تری با مجموعه‌های آموزشی و فرهنگی ازجمله آموزش و پرورش ایجاد شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان فارس یادآور شد: ترویج کلام وحی باید در اولویت تمامی مباحث آموزشی باشد و در این مسیر باید نوجوانان و جوانان در اولویت تمامی گروه‌های جامعه قرار داشته باشند.

کد مطلب 5114404

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