۱۱ تیر ۱۳۸۶، ۱۵:۱۲

در حضور احمدی نژاد و هوگو چاوز ؛

ایران و ونزوئلا سه سند همکاری امضا کردند

جمهوری اسلامی ایران و جمهوری نزوئلا سه سند همکاری امضا کردند.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به استان بوشهر، با حضور دکترمحمود احمدی نژاد و هوگوچاوز روسای جمهوری اسلامی ایران و ونزوئلا پس از دو روز دیدار و گفتگو در منطقه عسلویه، ایران و ونزوئلا ، سه سند همکاری در زمینه های انرژی و هیدروکربن‌ها و امضای توافق همکاری برای طرح های پتروشیمی که به امضای مقامات دو کشور رسید.

همچنین بیانیه فی مابین بین جمهوری اسلامی ایران و ونزوئلا به امضای مشترک روسای جمهور دو کشور رسید.

گفتنی است، هوگو چاوز رئیس جمهور ونزوئلا شنبه شب در راس یک هیات بلند پایه به مدت دو روز به تهران سفر کرده است.

چاور پس از این مراسم، جمهوری اسلامی ایران را به مقصد پرتغال ترک خواهد کرد.


 

