باید از ظرفیت شبکه شورایی در پیشگیری از وقوع مفاسد استفاده کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا احمدی رئیس شورای عالی استان ها در جمع خبرنگاران درخصوص جلسه امروز شورای عالی استان ها گفت: میهمان ویژه ما دادستان کل کشور بودند که حضورشان به این معناست که وجه اشتراکی بین قوه قضائیه و شوراها برای پیش برد اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی وجود دارد. چرا که شوراها یک بازوی نظارتی هستند.

وی افزود: برای آنکه در کشور با فساد مبارزه کنیم یکی از راهکارهای آن تعامل و همکاری با دستگاه قضایی است. ما ۱۲۶ هزار عضو شورا در کشور داریم که اینها به عنوان بازوی نظارتی می توانند بسیاری از مشکلات و تخلفات را شناسایی کرده و آنها را پیگیری کنند.

رئیس شورای عالی استان ها تصریح کرد: از سوی دیگر دادستان ها مدعی العموم هستند و حفظ حقوق عامه از وظایف آنها است. شاید در یک شهری دادستان از وقوع یک تخلف بی خبر باشد اما عضو شورا از آن موضوع با خبر باشد.

احمدی ادامه داد: امروز نقطه عطفی در تعامل میان قوه قضائیه و شورای عالی استان ها است تا بتوانند برای مبارزه با فساد گام بردارند. چرا که مبارزه با فساد در حد شعار سودی ندارد بلکه باید به دنبال عملیاتی شدن مبارزه با فساد باشیم.

وی افزود: درخصوص شوراها بحثهای زیادی می شود و هر از گاهی صحبت هایی می شود درخصوص دستگیری عده قلیلی از جامعه شورایی در صورتی که جامعه ۱۲۶ هزار نفری شوراها افراد پاکدست زیاد و فراوانی بین خود دارد و قاطبه اعضا پاکدست هستند.

رئیس شورای عالی استان ها تصریح کرد: باید از ظرفیت شبکه شورایی در پیشگیری از وقوع مفاسد مختلف استفاده کرد. فرض کنید یک رئیس اداره‌ای تخلفی انجام می دهد و اعضای شوراها از آن با خبر می شوند. نمایندگان مردم در شبکه شورایی می توانند با با همکاری با دستگاه قضایی به مبارزه با فساد کمک کنند.

احمدی به فعالیت هیئت های حل اختلاف اشاره کرد و گفت: در این هیئت ها هم نمایندگان شوراها حضور دارند و هم نمایندگان قوه قضائیه و تلاش ما این است که این تعامل بیشتر شود تا به تسهیل در رفع امورات مردم منتهی شود.

وی بیان کرد: اگر مشکل و گره‌ی از مردم در این جلسات و با برگزاری این نشست ها و دعوت مهمانان رفع نشود برگزاری این جلسات فایده‌ای نخواهد داشت.