دربی خاص برای ۱۳ بازیکن و یک یاغی/ خلاء بزرگ همچنان پا بر جاست!

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار نود و چهارم تیم‌های فوتبال پرسپولیس و استقلال تهران در حالی دوشنبه هفته جاری در ورزشگاه آزادی برگزار می‌شود که بازی دو تیم برای دومین بار متوالی بدون حضور تماشاگران به دلیل جلوگیری از شیوع بیماری کرونا برگزار می‌شود.

رقابتی سنتی که در بیست و دوم روز از اولین ماه زمستان سال ۱۳۹۹ برگزار می‌شود اما بر خلاف معمول خبری از شعارهای داغ فوتبالی در استادیومی که این روزها صدای ضبط شده تماشاگران پخش می‌شود نخواهد بود.

دیداری که به خاطر کری‌های شدید فوتبالی بین علاقمندان دو تیم به معروف ترین بازی فوتبال باشگاهی ایران و یکی از دربی‌های بزرگ دنیا تبدیل شده است.

نبود تماشاگران برای تماشای بازی در ورزشگاه آزادی در حالی به یک‌سالگی خود نزدیک می‌شود که پس از شروع ویروس کرونا، شاهد حضور اندک هواداران در لیگ‌های مهم فوتبال جهان هستیم. با این حال مسئولان ستاد ملی مقابله با کرونا در ورزش همچنان اجازه‌ای برای هیاهو روی صندلی‌های ورزشگاه آزادی نداده‌اند.

دیداری که در نبود تماشاگران می‌تواند فرصت خیلی خوبی برای ۱۳ بازیکن و یک یاغی سرخابی برای عدم احساس فشار هواداران روی شانه‌هایشان که اولین تجربه خود را می‌توانند پشت سر بگذارند باشد.

حامد لک، سعید آقایی، میلاد سرلک، احسان پهلوان، آرمان رمضانی، مهدی مهدی‌خانی و علی شجاعی هفت بازیکن پرسپولیس هستند که تا به حال طعم دربی را نچشیده‌اند. بازیکنانی که در تابستانی به پرسپولیس آمدند و با این تیم به فینال لیگ قهرمانان آسیا هم رسیدند اما پس از شکست مقابل اولسان هیوندای کره جنوبی و به تبع آن نایب قهرمانی، طعم برد را در سه بازی گذشته نچشیده‌اند تا شرایط سختی را در آستانه دیدار با استقلال تهران پشت سر بگذارند. البته وضعیت حضور علی شجاعی به دلیل مصدومیت از ناحیه کتف در این دیدار نامشخص است.

در سوی دیگر، رشید مظاهری، محمدحسین مرادمند، سید احمد موسوی، مهدی مهدی پور، سبحان خاقانی و متین کریم زاده از استقلال تهران نیز نخستین تجربه رویارویی با پرسپولیس را خواهند داشت.

البته سبحان خاقانی به علت آسیب دیدگی کمترین فرصت را برای بازی کردن دارد. ضمن اینکه فردین رابط بازیکن جوانان استقلال نیز که در لیست بزرگسالان قرار دارد می‌تواند حضور در نخستین دربی را در صورت صلاحدید محمود فکری تجربه کند. بازیکنانی که حضورشان در نخستین تجربه خود از دربی زیر سایه اسم یک نفر خواهد بود.

محمد نادری مدافع فصل گذشته پرسپولیس پس از پیوستن به استقلال تهران در نقل و انتقالات تابستانی تبدیل به یاغی جدید فوتبال ایران شد. بازیکن آرامی که چند هفته‌ای را به دلیل مصدومیت از ترکیب استقلال دور بوده اما بعید نیست برای رویارویی با هم تیمی‌های سابق خود مقابل پرسپولیس قرار بگیرد.