جایگاه برجسته امام خمینی و حوزه علمیه قم در تبلیغ دین

به‌گزارش خبرنگار مهر، آیت الله علیرضا اعرافی ظهر یکشنبه در مراسم تکریم و معارفه مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم ضمن عرض تسلیت به مناسبت ایام فاطمیه و گرامیداشت یاد و خاطره شهدا به‌ویژه سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و همراهان ایشان و گفت: امثال آیت الله مصباح یزدی و مرحوم آیت الله محمد یزدی از بزرگان و پیشگامان حوزه و انقلاب اسلامی بودند که به لقاء الله پیوستند و باید همواره به روح پاک این عزیزان درود فرستاد.

وی با اشاره به اینکه خدمات پرافتخار سازمان تبلیغات اسلامی چه در سطح کشور و چه در سطح استان قم شایسته تقدیر است افزود: حجت‌الاسلام و المسلمین قمی حقیقتاً مدیری رشید، بصیر، فهیم و فعال در صحنه است و حضور ایشان در سازمان تبلیغات اسلامی نوید بخش حرکات و تحولاتی مثبت بوده و هست.

مدیر حوزه‌های علمیه با بیان اینکه حجت‌الاسلام عزت زمانی در طول مدیریت خود بر اداره تبلیغات اسلامی قم یک نیروی فعال و بسیجی و جهادی بودند، گفت: از تمام نهادهای تبلیغی حوزه علمیه به‌ویژه از گروه‌های جهادی و خیل عظیم طلاب تبلیغی آتش به اختیار همیشه حاضر در صحنه باید تشکر کرد.

وی افزود: هنر ما باید این شود که این ظرفیت عظیم و خارق‌العاده گروه‌های جهادی شناخته شود و در وهله دوم از این ظرفیت در جهت رسیدن به اهداف تمدنی اسلام استفاده کرد و هر کاری که می‌توان باید انجام داد تا این ظرفیت عظیم جهش یابد.

مسیر را برای فعالیت هر چه بیشتر گروه‌های جهادی طلاب هموار کنید

آیت الله اعرافی با اشاره به درخشش گروه‌های جهادی طلاب در اتفاقاتی چون سیل و کرونا و افتخار حوزه‌های علمیه به این گروه‌ها گفت: در اوایل شیوع و همه‌گیری کرونا و وحشت همگانی از این ویروس، گروه‌های جهادی بودند که با شجاعت خود این رعب را از دل جامعه ریختند و امروز مهم‌ترین سرمایه نهاد دین این جریانات جوشان و فعال در عرصه‌های اجتماعی است.

وی رسالت حوزه علمیه در تبلیغ دین و نقش‌آفرینی اجتماعی را تبیین کرد و گفت: گروه‌های تبلیغی و جهادی طلاب به‌قدری توانمند هستند که نیازی به هدایت و برنامه‌ریزی برای این گروه‌ها وجود ندارد و تنها باید راه و مسیر را برای حضور هر چه بیشتر این گروه‌ها هموار کرد.

عضو فقهای شورای نگهبان با بیان اینکه حجت الاسلام قمی و شعبان زاده و عزت زمانی نیز بر آمده از همینت نهال هستند، گفت: فصل مقوم حوزه این است که اهل تبلیغ و بلاغ است و یک رسانه محسوب می‌شود و این ذات و ماهیت حوزه علمیه است و اگر روزی حوزه از تبلیغ ارزش‌های متعالی دین اسلام تهی شد، دیگر حوزه علمیه نیست.

تبلیغ، رسالت مهم نهاد روحانیت است

وی با اشاره به هدف نهایی حوزه علمیه در ترویج اندیشه دینی در سراسر جهان گفت: از علما و مراجع اسلام گرفته تا یک امام جماعت در یک روستای دور افتاده، وظیفه تبلیغ دین را بر عهده دارند و اساساً یک روحانی و طلبه زمانی حوزوی به شمار می‌آیند که از خود بیرون آمده و مشغول به تبلیغ دین شوند و این حقیقت نهاد تاریخی و بزرگ روحانیت است.

آیت الله اعرافی هشت نقطه مهم و تاریخی در ساعت تبلیغی حوزه علمیه در طول هزار سال اخیر را ترسیم کرد و گفت: قم در صد سال اخیر نقشی متمایز داشته است، چرا که در این سال‌ها طلاب از خود بیرون آمده و در فرآیند تبلیغ، تأثیر جهانی بر روح انسان‌ها گذاشتند و صده گذشته برگ زرینی برای حوزه علمیه قم در حوزه تبلیغ و اثرگذاری جهانی محسوب می‌شود و حوزه در این مدت تحولات بی سابقه‌ای در آفاق و ابعاد گوناگون و عمیقی رقم زده است.

جایگاه ویژه و متمایز حوزه علمیه قم در جهان

وی با اشاره به موفقیت خواجه نصیرالدین طوسی در ایجاد یک تتور بزرگ درون حوزه و همراه کردن دستگاه ضد دین و مهاجم مغول با خود گفت: با وجود تمام این تلاش‌ها و دستاوردها قم جایگاهی ویژه در صد سال اخیر دارد و این حرکت از زمانی جدیت یافت که شخصیتی چون امام بروز کرد که در تمام ابعاد به تنهایی با ۲۰ عالم و برجسته دینی برابری می‌کردند.

مدیر حوزه‌های علمیه با بیان اینکه امام خمینی شناختی درست و دقیق از جهان پیرامون خود داشتند و به خوبی توانایی اثرگذاری بر این محیط را در خود ایجاد کرده و بودند گفت: امام خمینی ره نهضتی را شکل دادند که امروز شاهد نقش آفرینی جهانی آن هستیم و این نهضت همان گفتمان انقلاب اسلامی است.

تأثیر رویکرد راهبردی امام خمینی (ره) در جهانی شدن تشییع

وی نگاه راهبردی و تمدنی امام خمینی (ره) را بیان کرد و گفت: امروز پرچم‌دار این نگاه تمدنی و نقش‌آفرین در دنیا رهبر معظم انقلاب اسلامی است و تمام دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط با امر مهم تبلیغ باید این نگاه تمدنی و نقش‌آفرین در عرصه جهانی را محور اقدامات خود قرار دهند.

آیت الله اعرافی با اشاره به ضرورت تأثیرگذاری و موج‌آفرینی جهانی حوزه علمیه گفت: مقوله نقش‌آفرینی و جریان‌سازی جهانی با تبلیغ گره خورده است و تبلیغ نیز نیازمند نگاه کلان و نقشه راهبردی است و اگر این موارد رعایت نشود، نتیجه‌ای حاصل نخواهد شد.

وی با بیان اینکه نهادهای تبلیغی و آموزشی باید در تمام برنامه‌ها و نظامات خود روحیه تبلیغی و نگاه راهبردی برخوردار شوند گفت: سعودی‌ها و وهابی‌ها در دو سه سال مبلغانی با مفاهیم سست و کم‌مایه تربیت می‌کنند، اما حوزه باید به دنبال تربیت مبلغانی عمیق و دقیق و صاحب فکر و اندیشه و آشنا با تبلیغ تربیت کند.

در میان یک مواجهه کلان تمدنی با غرب هستیم

عضو فقهای شورای نگهبان ضرورت آشنایی طلاب با تمدن غرب آسیب‌های اندیشه غرب را تبیین کرد و گفت: ما امروز در میانه یک مواجهه کلان و تمدنی قرار داریم و در این رویارویی تمدنی، شناخت، هدف‌گیری و ارائه جایگزین برای مبانی فکری تمدن غرب ضروری است.

وی با اشاره به دغدغه رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره حفظ و ماندن قم در خط مقدم انقلاب اسلامی گفت: باید اعتراف کنیم که این مطالبه رهبری محقق نشده و هنوز پاسخ مناسبی به این دغدغه داده نشده و باید قم به لحاظ سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در رتبه‌های بالای کشور قرار گیرد.

اعرافی در پایان با اشاره به آزاردهنده بودن مشکلات ظاهری در سطح قم گفت: مردم عزیز و فهیم قم همواره در تنگناها شجاعانه پشتیبان انقلاب بوده‌اند و امروز شعاع تأثیرگذاری قم در سطح جهانی است و آنچه مهم است حفظ و ارتقا سطح معرفتی و فکری قم است و حوزه‌های علمیه باید نسبت به این مسئله احساس مسئولیت کنند و ان‌شاءلله با حضور نیروهای جدید و تازه نفس این مهم عملی خواهد شد.