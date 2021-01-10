به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید ناصر موسوی لارگانی در جلسه علنی امروز، موارد اعلام وصولی را به شرح ذیل قرائت کرد:
- طرح مدیریت خدمات کشوری
- طرح سازمان نظام مددکاری اجتماعی جمهوری اسلامی ایران
- طرح اصلاحیه تبصره ماده ۱۲ قانون شوراها
- طرح اصلاحیه بند خ ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه
- طرح حمایت از خیرین
- طرح هدفمند کردن حمایت های معیشتی از طریق اصلاح سازوکارهای شناسایی مشمولان حمایت
- طرح برقراری ارتباط نمایندگان با معاونین پارلمانی از طریق فضای مجازی
- طرح اصلاح قانون هوای پاک مصوب ۲۵ تیر ۹۴
- طرح تاسیس و نحوه اداره کتابخانه های عمومی کشور
- طرح اصلاح ماده ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم
- طرح اصلاح آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
- طرح استفساریه ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران
- لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه اروپایی حمل و نقل محصولات خطرناک، از طریق جاده ای DR
- لایحه اصلاح تبصره ۶ الحاقی به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب سال ۱۳۸۰
- لایحه اصلاح تبصره ۵ الحاقی به ماده واحده قانون سرباز قهرمان مصوب ۱۳۹۱
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