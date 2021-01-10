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۲۱ دی ۱۳۹۹، ۱۲:۲۴

از سوی هیئت رئیسه مجلس؛

طرح هدفمند کردن حمایت‌های معیشتی اعلام وصول شد

طرح هدفمند کردن حمایت‌های معیشتی اعلام وصول شد

طرح «هدفمند کردن حمایت‌های معیشتی» در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید ناصر موسوی لارگانی در جلسه علنی امروز، موارد اعلام وصولی را به شرح ذیل قرائت کرد:

- طرح مدیریت خدمات کشوری

- طرح سازمان نظام مددکاری اجتماعی جمهوری اسلامی ایران

- طرح اصلاحیه تبصره ماده ۱۲ قانون شوراها

- طرح اصلاحیه بند خ ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه

- طرح حمایت از خیرین

- طرح هدفمند کردن حمایت های معیشتی از طریق اصلاح سازوکارهای شناسایی مشمولان حمایت

- طرح برقراری ارتباط نمایندگان با معاونین پارلمانی از طریق فضای مجازی

- طرح اصلاح قانون هوای پاک مصوب ۲۵ تیر ۹۴

- طرح تاسیس و نحوه اداره کتابخانه های عمومی کشور

- طرح اصلاح ماده ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم

- طرح اصلاح آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

- طرح استفساریه ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران

- لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه اروپایی حمل و نقل محصولات خطرناک، از طریق جاده ای DR

- لایحه اصلاح تبصره ۶ الحاقی به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب سال ۱۳۸۰

- لایحه اصلاح تبصره ۵ الحاقی به ماده واحده قانون سرباز قهرمان مصوب ۱۳۹۱

کد مطلب 5118503
زهرا علیدادی

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