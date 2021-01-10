به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید ناصر موسوی لارگانی در جلسه علنی امروز، موارد اعلام وصولی را به شرح ذیل قرائت کرد:

- طرح مدیریت خدمات کشوری

- طرح سازمان نظام مددکاری اجتماعی جمهوری اسلامی ایران

- طرح اصلاحیه تبصره ماده ۱۲ قانون شوراها

- طرح اصلاحیه بند خ ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه

- طرح حمایت از خیرین

- طرح هدفمند کردن حمایت های معیشتی از طریق اصلاح سازوکارهای شناسایی مشمولان حمایت

- طرح برقراری ارتباط نمایندگان با معاونین پارلمانی از طریق فضای مجازی

- طرح اصلاح قانون هوای پاک مصوب ۲۵ تیر ۹۴

- طرح تاسیس و نحوه اداره کتابخانه های عمومی کشور

- طرح اصلاح ماده ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم

- طرح اصلاح آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

- طرح استفساریه ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران

- لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه اروپایی حمل و نقل محصولات خطرناک، از طریق جاده ای DR

- لایحه اصلاح تبصره ۶ الحاقی به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب سال ۱۳۸۰

- لایحه اصلاح تبصره ۵ الحاقی به ماده واحده قانون سرباز قهرمان مصوب ۱۳۹۱