به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال استقلال و پرسپولیس که نود و چهارمین جدال آنهاست ساعت ۱۶:۳۵ دقیقه فردا دوشنبه در ورزشگاه بدون تماشاگر آزادی تهران برگزار خواهد شد.

یحیی گل محمدی سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در نشست خبری پیش از این دیدار که امروز یکشنبه در سازمان لیگ برتر برگزار شد به ارائه توضیحاتی در مورد این بازی و شرایط تیمش پرداخت.

خدا قوت به کادر درمان

وی در ابتدای این نشست گفت: از این فرصت استفاده می‌کنم و خسته نباشید و خدا قوت به کادر درمانی و پزشکی می گویم. روزهای سختی را در یکسال اخیر پشت سر گذاشتند. نباید فراموش کنیم که با ایثارگری و از جان گذشتگی این عزیزان جامعه به سمت سلامتی حرکت کرده است. برای همه آنها آرزوی توفیق دارم.

خاطره خوب به جای می‌گذاریم

گل محمدی ادامه داد: دربی همیشه حساسیت‌های خاص خودش را دارد. هواداران دو تیم با این بازی خاطرات خوب و بد زیادی دارند. امیدوارم فردا بتوانیم خاطره خوبی به جا بگذاریم و دل هواداران را شاد کنیم.

تمرکز کلید پیروزی در دربی است

سرمربی سرخپوشان تهرانی افزود: بازی سختی برای هر دو تیم خواهد بود. چیزی که مهم است حفظ تمرکز است و باید از موقعیت‌ها هم استفاده کنیم. روی نقاط ضعف و قوت حریف کار کرده‌ایم. امیدوارم بازیکنان فردا با یک تمرکز خوب و یک روحیه بالا و یک جنگندگی خوب این سه امتیاز را بگیریم. سه امتیاز این بازی برای ما در جدول بسیار مهم است. هدف ما هم رسیدن به این سه امتیاز است. امیدوارم بتوانیم توانایی و شایستگی‌های خودمان را به اثبات برسانیم. فردا فرصتی خوبی است که بتوانیم نشان دهیم پرسپولیس چه تیم بزرگی است.

فوتبال با تماشاگر جذاب است

گل محمدی در پاسخ به این پرسش که نبودن تماشاگران روی انگیزه بازیکنان شما تاثیر می‌گذارد یا نه گفت: فوتبال همیشه با تماشاگرانش جذاب است. این شرایط برای هر دو تیم یکسان است. در ورزشگاه خالی دربی برگزار کردن لطف و جذابیت خاص خودش را از دست می‌دهد. به هر حال دربی قرمز و آبی چه بدون تماشاگر و چه با تماشاگر جذاب است.

درس‌های زیادی گرفتیم

وی در مورد سه تساوی قبلی تیمش گفت: در سه دیدار گذشته از نظر فنی خیلی خوب بودیم. در یک نیمه دیدار با ذوب آهن خوب نبودیم که از همان یک نیمه درس‌های زیادی گرفتیم. تجربه خوبی برای بازیکنان بود که اصلاح شوند. ما نکات فنی زیادی را از آن بازی یاد گرفتیم. در همه بازی‌ها برای گرفتن سه امتیاز تلاش می‌کنیم.

احترام باید متقابل باشد

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در مورد ممنوع المصاحبه کردن بازیکنان گفت: من با آقای سمیعی در این مورد صحبت کردم. احترام متقابل اولین چیزی است که دو رقیب باید به هم داشته باشند. اصل احترام لازمه یک رقابت است. هر دو باشگاه بزرگ هستند و مدیرانی دارند که شناخته شده هستند. دوست دارم این فضا همراه با احترام باشد. هم در بین مدیران و هم در بین هواداران. وقتی مدیران این شکلی با هم صحبت کنند به سایر بخش‌ها انتقال پیدا می‌کند.

باید مثل یک سرباز بجنگیم

وی در ادامه افزود: زیبنده دو باشگاه نیست که بخواهیم در مورد این مسائل صحبت کنیم. دربی حساسیت‌های خاص خودش را دارد و اگر بخواهیم در مورد حاشیه‌ها صحبت کنیم زیاد درست نیست و تمرکز بازیکنان را هم برهم می‌زند. امیدوارم این احترام متقابل وجود داشته باشد. بازیکنان باید به حریف احترام بگذارند اما برای رسیدن به سه امتیاز باید مثل یک سرباز بجنگند. با صحبت کردن و کری خوانی چیزی تغییر نمی‌کند.

بردن هدف اصلی ماست

گل محمدی مورد اینکه در این دیدار به بازیکنان جوان میدان خواهد داد یا خیر گفت: هدف اول ما بردن و پیروزی در این بازی است. تمرکز می‌کنیم که بتوانیم سه امتیاز این دیدار را از آن خود کنیم.

سیستم بماند برای فردا

وی در مورد اینکه تیمش با چه سیستمی در بازی فردا بازی خواهد کرد گفت: باید تا فردا صبر کنید که تاکتیک را مشخص کنیم!

بازیکنان از فرصت استفاده کنند

گل محمدی تاکید کرد: همه بازیکنانی که در تیم ما هستند شایستگی و لیاقت حضور در پرسپولیس را دارند. بازیکنان باید از فرصتی که به آنها می‌دهیم استفاده کنند و شایستگی هایشان را به نمایش بگذارد.

بردن را از استقلال شروع می‌کنیم

وی در مورد نبردن تیمش در هفته‌های اخیر و اثری که روی تیم می‌گذارد گفت: درست است که ما ۴۰ روز است نبرده‌ایم اما بازی‌هایی که انجام داده‌ایم برای بردن کافی بوده است اما شاید بدشانسی و استفاده نکردن از موقعیت‌ها عامل پیروز نشدن بوده است. با این حال این مسئله‌ای نیست که ما را اذیت کند. این فرصت را داریم که از دیدار با استقلال پیروزی‌هایمان را شروع کنیم.

نباید به مشکلات فکر کنیم

گل محمدی ادامه داد: در چند ماه اخیر بازیکنان زیادی را از دست دادیم و هر ماه ترکیب تیم ما تغییر می‌کرد اما نمی‌توانیم به این مسائل فکر کنیم. باید از این مشکلات به عنوان سکویی برای پرش خودمان به جلو استفاده کنیم. نمی‌خواهیم این مشکلات در ذهن بازیکنان رسوخ کند. باید این مشکلات را پشت سربگذاریم. با این حال دوران سختی را در چند ماه اخیر پشت سرگذاشته ایم.

تمرینات ویژه برای گلزنی

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در مورد حل مشکلات گلزنی تیمش گفت: تمرینات خوبی را در این زمینه انجام داده‌ایم و اگر در دیدار با استقلال فرصتی فراهم شود قطعاً گل خواهیم زد. فردا موقعیت‌های خوبی نصیب بازیکنان می‌شود که باید بتوانند از آنها استفاده کنند.