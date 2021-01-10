به گزارش خبرنگار مهر، علیمراد کرمی ظهر یکشنبه در نشست ستاد مدیریت کرونا استان بوشهر اظهار داشت: تعطیلی مدارس و برپایی کلاس‌ها در فضای مجازی در ۱۱ ماه گذشته شاهد بوده‌ایم.

وی از تصمیم جدید ستاد ملی مقابله با کرونا برای آموزش حضوری خبر داد و گفت: ۱۰ درصد دانش‌آموزان استان بوشهر از بهمن‌ماه آموزش حضوری می‌بینند.

کرمی اضافه کرد: طبق مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا، عوامل اجرایی، آموزشی و اداری مدارس از اول بهمن باید در مدارس حضور داشته باشند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر افزود: پایه‌های اول و دوم ابتدایی با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی از اول بهمن‌ماه به‌طور حضوری در مدارس آموزش می‌بینند.

وی گفت: آموزش پایه‌های اول و دوم مدارس با نظر مدیران و شورای مدارس حداکثر با ۱۰ نفر دانش‌آموز در هر کلاس درس، حضوری انجام می‌شود.

کرمی از برگزاری آموزش حضوری در مدارس با جمعیت کمتر از ۵۰ نفر خبر داد و تصریح کرد: بر اساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا، آموزش حضوری در مدارس زیر ۵۰ نفر جمعیت که بیشتر در روستاها قرار دارد از اول بهمن‌ماه اجرایی می‌شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر خاطرنشان کرد: دروس عملی در مدارس فنی و حرفه‌ای و کار و دانش که نیاز به برپایی کارگاه دارد به صورت حضوری برگزار می‌شود که رعایت پروتکل بهداشتی در این کلاس‌ها ضروری است.