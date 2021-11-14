به گزارش خبرنگار مهر، علیمراد کرمی عصر یکشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر اظهار داشت: هر توفیقی که در این سالها داشتهایم به واسطه و با همکاری همه همکارانمان بوده و هر کاری هم نکردهایم توانمان نرسیده است.
وی با اشاره به اینکه طی سالهای اخیر در شرایط کرونایی وضعیت سختی را طی کردهایم، افزود: همکاران ما ایثارگری و فداکاری گستردهای در این سالها داشتهاند تا با موفقیت از این شرایط سخت عبور کنیم.
کرمی با اشاره به اینکه این ایثارگریها و فداکاری فرهنگیان به خوبی ثبت و منعکس نشده است افزود: بسیاری از معلمان از روی تخت بیمارستان هم تدریس خود را قطع نکردند تا آموزش و پرورش با مشکل روبرو نشود.
مدیرکل سابق آموزش و پرورش استان بوشهر ادامه داد: دوران سختی را پشت سر گذاشتیم ولی سعی کردیم که آرامش بر روند آموزش و پرورش حکمفرما باشد و به لطف همکارانمان موفقیتهای خوبی هم کسب شد.
وی با بیان اینکه با صبر و تحمل از بسیاری از مشکلات فائق آمدیم اضافه کرد: استان بوشهر در شاخصهای تربیتی و آموزشی با رشد و پیشرفت خوبی روبرو بوده است.
کرمی با بیان اینکه آموزش و پرورش استان بوشهر در همه شاخصها رشد داشته است گفت: در کنکور سراسری رتبه استان بوشهر با رشد چهار پلهای از رده ۱۵ کشور به رده یازدهم رسید و در ارتقای سطح نمرات امتحان نهایی نیز بیش از میانگین کشوری، نیم نمره افزایش داشتهایم.
در این آئین علی موحدی به عنوان مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر معرفی و از خدمات علیمراد کرمی تقدیر شد.
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