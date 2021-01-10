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۲۱ دی ۱۳۹۹، ۱۴:۵۱

منبع عراقی فاش کرد؛

احداث پایگاه جدید نظامی ترکیه در شمال عراق

احداث پایگاه جدید نظامی ترکیه در شمال عراق

یک منبع امنیتی عراقی امروز یکشنبه از تحرکات جدید نظامیان ترکیه در اقلیم کردستان عراق و احداث پایگاه نظامی جدید در نزدیکی جاده سحیله در استان دهوک در شمال عراق خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، یک منبع امنیتی عراقی امروز یکشنبه از تحرکات جدید نظامیان ترکیه در اقلیم کردستان عراق و احداث پایگاه نظامی جدید در نزدیکی جاده سحیله در استان دهوک در شمال عراق خبر داد.

این منبع بیان کرد: هدف از احداث این پایگاه نظامی توسعه نفوذ ترکیه در منطقه واقع در نزدیکی مرز سوریه با عراق و نیز نزدیکی آن به استان نینوا و منطقه سنجار است.

منبع عراقی افزود: پایگاه جدید صدها نظامی را با تجهیزات کامل شامل می شود.

این منبع عراقی تاکید کرد: این پایگاه در جاده مواصلاتی با دیگر پایگاهها در استان دهوک و در نوار مرزی با ترکیه احداث شده است.

قبلاً «هاوکار الجاف» عضو اتحادیه میهنی کردستان عراق از ۵۰ پایگاه و پادگان نظامی ارتش ترکیه در استانهای اربیل و دهوک در شمال عراق خبر داده بود.

کد مطلب 5118710

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    نظرات

    • آریا IR ۲۰:۳۲ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۱
      0 1
      پاسخ
      لعنت بشی آمریکاعراق وسوریه روکرده خونه خاله هرکی دلش بخوادمیادتوش امنیت مرزی نباشه همه بهت هجوم میارن وخاکت روصاحب میشن

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