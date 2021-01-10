مفاهیم نهج البلاغه برای حل مشکلات جامعه مورد استفاده قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام اصغر رضوانی ظهر یکشنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان دهاقان اظهار داشت: نهج‌البلاغه گفتار دلنشین مولای متقیان حضرت علی (ع) است و میزانی است که حق و باطل را از هم جدا و وزنه سنگین فضیلت را جلوه‌گر می‌شود.

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان دهاقان با اشاره به انتخاب کاشان به عنوان پایتخت نهج البلاغه ایران بیان داشت: ظرفیت نهج البلاغه در پاسخ به مسائل امروز ما مسئله‌ای است که شاید کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

وی افزود: تأمل در نهج البلاغه و مطالعه آن می‌تواند ما را در ارائه الگویی در مورد نحوه عمل امیرالمومنین (ع) در مواجهه با مسائل مختلف راهنمایی کند، آنچه مورد تأکید است این است که تاکنون نهج البلاغه جایگاه واقعی خود را در میان دیگر کتب روایی نیافته و به نوعی مهجور بوده است و باید تمام تلاش خود را برای توسعه و ترویج فرهنگ و آموزه‌های ناب علوی در میان آحاد جامعه انجام دهیم.

امام جمعه دهاقان بیان کرد: تا قبل از شیوع کرونا دوره آموزشی نهج‌البلاغه در شهرستان برای خواهران برگزار می‌شد که تعداد جلسات آن به حدود ۱۰۰ کلاس رسید، نیاز است به صورت برنامه‌ریزی شده برای تمامی اقشار این کلاس‌ها استمرار یابد.

مدیران با مفاهیم نهج البلاغه آشنا شوند

فرماندار دهاقان در این جلسه با تأکید بر این‌که موضوع ترویج نهج‌البلاغه در شهرستان باید به صورت ویژه در دستور کار قرار گیرد، از ایجاد کارگروه تخصصی نهج‌البلاغه در شهرستان دهاقان خبر داد و گفت: دستگاه‌های مرتبط با این موضوع در این کارگروه برای ترویج هرچه بیشتر این موضوع در شهرستان برنامه‌ریزی خواهند کرد.

سید علی سجادی با بیان این‌که فراگیری مطالب نهج‌البلاغه برای مدیران و مسئولان شهرستان ضرورت دارد، افزود: در این زمینه دوره‌های آموزشی برگزار خواهیم کرد.

وی با اشاره به رشد آموزش مجازی پس از شیوع کرونا اظهار داشت: با استفاده از زیر ساخت آموزش مجازی که در فرمانداری، دانشگاه آزاد و آموزش و پرورش وجود دارد، کلاس‌هایی برای تمامی سنین و اقشار برگزار می‌کنیم.

فرماندار دهاقان همچنین خطاب به مسؤولین حوزه و دانشگاه گفت: سوق دادن پایان‌نامه دانشجویان به موضوعات نهج‌البلاغه را را در دستور کار قرار دهید.