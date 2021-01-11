فعالیت مراکز مشاوره و بهداشت دانشگاه ها در ایام امتحانات

مجید صفاری نیا در گفتگو با خبرنگار مهر درباره برنامه مراکز مشاوره دانشجویی با توجه به نزدیکی امتحانات پایان ترم دانشجویان گفت: در حال حاضر بخش عمده‌ای از کارگاه‌های مشاوره دانشجویی، بر روی اضطراب امتحان، مشاوره تحصیلی، کاهش استرس، غلبه بر ترس امتحان و مواردی اینچنینی متمرکز است.

وی ادامه داد: در سال‌های گذشته، غیر از ایام کرونا هم مراکز مشاوره دانشجویی در خصوص موضوعاتی که مطرح شد کارگاه برگزار می‌کردند و فعال بودند، این چیزی نیست که بگوییم امسال این کارگاه‌ها برگزار می‌شود، ممکن بود ۱۰۰ کارگاه حضوری در طول سال توسط مراکز مشاوره دانشجویی دانشگاه‌های سراسر کشور برگزار شود.

برگزاری بالغ بر ۵۰۰ کارگاه و وبینار ویژه دانشجویان و خانواده آنان

صفاری نیا افزود: اما از بهمن و اسفند سال گذشته بالغ بر ۵۰۰ کارگاه، وبینار، سمینار برای دانشجویان و خانواده آنان برگزار شده است که با استقبال بسیار توسط دانشجویان و خانواده آنان همراه بوده است.

سرپرست دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان افزود: در کنار این فعالیت‌ها، امسال کمپین‌های بزرگ دانشجویی و همچنین ده‌ها نشست و سمینار در ارتباط با پیشگیری از ایدز در آذر ماه برگزار کردیم.

پاسخگویی به ده‌ها هزار تماس توسط مراکز مشاوره دانشجویی

وی با بیان اینکه در مورد کرونا نیز ده‌ها وبینار و کارگاه مجازی برگزار شد، تاکید کرد: خدمات مجازی که دانشگاه‌ها در این مدت ارائه دادند بسیار چشمگیر بود، به طوری که بالای چندین هزار تماس تلفنی را در این ایام مراکز مشاوره دانشجویی ما در سراسر کشور پاسخگو بوده‌اند و برای پاسخگویی به این تماس‌ها، دانشگاه‌های بزرگ ما همه به خطوط تلفنی سیستماتیک مجهز شدند.

سه دلیل دانشجویان برای تماس با مراکز مشاوره در ایام کرونا

وی درباره اینکه دانشجویان بیشتر درباره چه موضوعی با مراکز مشاوره تماس می‌گرفتند، گفت: در ابتدای شیوع ویروس کرونا، حجم زیادی از تماس‌های دانشجویان درباره اضطراب کرونا، ترس از کرونا و شوک ناشی از فوت نزدیکان بود.

صفاری نیا ادامه داد: طرح‌های بزرگی امسال اجرا شد که می‌توان به «طرح احوال پرسی» و «طرح خدا قوت» اشاره کرد خیلی از دانشگاه‌های دولتی با اولویت دانشجویان سال اولی در طرح خداقوت با دانشجویان تماس گرفته و حال آنها را جویا شدند.

وی ادامه داد: تلاش کردیم اساتید حمایت لازم را از دانشجویان داشته باشند همچنین «ماه نامه‌ای به نام مهر استاد» تهیه شده که در این ماه نامه از اساتید درخواست کرده‌ایم مهربانانه با دانشجویان تعامل داشته باشند و حمایت اجتماعی دانشجویان را بالا ببریم.

ارائه خدمات مشاوره توسط اساتید روانشناسی

سرپرست دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان یادآور شد: جشنواره بزرگی با حدود ۲۰ هزار شرکت کننده به نام ترم کرونایی در خانه بمانیم امسال برگزار کردیم و یکی از فعال‌ترین حوزه‌ها در ایام کرونا بودیم، که وزیر علوم و معاون دانشجویی وزیر توجه خاصی به آن نشان دادند. در حوزه مشاوره و خدمات روانشناسی و بهداشت این اتفاق چندین برابر افتاد، در تعطیلات نوروز بیش از ۵۰ استاد روانشناسی با توجه به اینکه هنوز ساختار تلفنی در همه دانشگاه‌ها آماده نبود تا ۲۴ اردیبهشت ماه با موبایل خود به دانشجویان خدمات ارائه می‌دادند.

وی به نقش مراکز بهداشتی در ایام کرونا اشاره کرد و افزود: مراکز بهداشتی در غربالگری دانشجویان خوابگاهی، ضدعفونی کردن خوابگاه‌ها، رعایت طراحی محیط، شناخت دانشجویانی که مبتلا به کرونا بودند و ارجاع آنان به بیمارستان‌ها و هماهنگی نقش بسیار پررنگی داشتند.

ارائه خدمات مراکز بهداشت در کنار مراکز مشاوره به دانشجویان خوابگاهی

صفاری نیا ادامه داد: در حال حاضر برخی از خوابگاه‌های متاهلی ما در کوی دانشگاه و همچنین تعدادی خوابگاه‌های ویژه برای دانشجویان فعال هستند، و مراکز بهداشت در کنار مراکز مشاوره خدمات ارزنده‌ای در بحث غربالگری، پیشگیری، آموزش بهداشتی، تهیه بروشورها و توزیع مجازی آنها و بررسی وضعیت بهداشتی خوابگاه‌ها انجام می‌دهند.

قرنطینه دانشجوی خوابگاهی مبتلا به کرونا

وی درباره اینکه اگر دانشجوی خوابگاهی در غربالگری مشخص شود که مبتلا به کرونا است آیا قرنطینه می‌شود یا خیر گفت: ما دارای قرنطینه هستیم، یک سری از دانشجویان توسط مراکز بهداشت خودمان غربالگری می‌شوند، یک سری را هم به مراکز درمانی بیمارستانی ارجاع می‌دهیم به عنوان مثال پرستار یا پزشک در دانشگاه تب سنجی و غربالگری می‌کند. اگر دانشجویی مشکوک به کرونا بود، برای انجام آزمایشات لازم و درمان به مراکز بهداشت ارجاع انجام می‌گیرد. ما طرح دانشجویان همیار بهداشت را در دانشگاه‌ها داشتیم که در حوزه پیشگیری فعال بودند.

انعقاد قرار دادهایی برای انجام تست کرونا در خوابگاه‌ها

صفارنیا ادامه داد: همچنین قراردادهایی با مراکز بهداشتی خارج از دانشگاه منعقد شده که با حضور در داخل خوابگاه‌ها تست کرونا انجام می‌گیرد و اگر موردی مشاهده شود به سرعت به مراکز درمانی مربوطه ارجاع داده می‌شود و ما همه تلاشمان را کرده‌ایم تا دانشجویان خوابگاهی با کمترین آسیب روبرو شوند.

وی افزود: همه تلاش مراکز بهداشت این است که برای دانشجویانی که کار عملی در آزمایشگاه‌ها دارند، شرایط بهداشتی مناسب را فراهم کنند تا امن باشند و در واقع می‌توان گفت، کیفیت ارائه خدمات مشاوره و روانشناسی در دانشگاه‌های دولتی ما کیفیتی در مقایسه و گاهی به مراتب بالاتر از بسیاری دانشگاه‌های جهان دارد و در دوران کرونا این چندین برابر شد.

جمع آوری آمار دانشجویان مبتلا تا پایان سال

سرپرست دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان درباره این سوال که آیا آماری از اینکه چه تعداد دانشجو مبتلا به کرونا شده‌اند دارید یا خیر گفت: آمارها تا آخر سال آماده می‌شود.

وی ادامه داد: من به همه مشاوران و روانشناسان و همکاران بخش بهداشت در دانشگاه‌ها خدا قوت می‌گویم و سپاسگزار خدمات ارزشمند این بزرگواران هستم و از آنها تشکر می‌کنم درست است که پرستاران و پزشکان ما در خط اول دفاع کرونا هستند، ولی خیلی از مشاوران روانشناسان و کارشناسان بهداشت و پزشکان ما در دانشگاه‌ها در خط اول مبارزه با این ویروس بودند.

وی ادامه داد: تعدادی از همکاران ما مبتلا شدند حتی تعدادی از معاونین دانشجویی دانشگاه‌ها در کنار رؤسای مراکز مشاوره و بهداشت. و جای سپاس و تشکر دارد باید به صورت ویژه از این همکارانمان تشکر کنیم.