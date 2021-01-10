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۲۲ دی ۱۳۹۹، ۰:۱۰

مدیرکل انتقال خون لرستان:

بهبود یافتگان کرونا برای اهدای پلاسما اقدام کنند

بهبود یافتگان کرونا برای اهدای پلاسما اقدام کنند

خرم‌آباد- مدیرکل انتقال خون لرستان، تاکید کرد: بهبود یافتگان کرونا برای اهدای پلاسما به مراکز انتقال خون استان مراجعه کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا حامدی شامگاه یکشنبه در گفتگو با رسانه، اظهار داشت: از کسانی که در استان مبتلا به کرونا بوده اند، بعد از بین یک تا چهار ماه بهبودی، تقاضا داریم که به مراکز انتقال خون در سطح استان برای اهدای خون مراجعه کنند.

وی، تاکید کرد: ما از این عزیزان هم خون می‌گیریم و هم پلاسمای خون آنها را جدا سازی می‌کنیم و زمانی مراکز درمانی برای درمان بیماران مبتلا به کرونا نیاز به پلاسما داشتند، آن را در اختیار این مراکز قرار می‌دهیم.

مدیرکل انتقال خون لرستان، افزود: اگر کمبودی در این زمینه داشته باشیم، با توجه به هماهنگی‌های صورت گرفته از استان‌های همجوار پلاسما تأمین خواهیم کرد.

حامدی، گفت: با توجه به اینکه تیتر «آنتی بادی» یک تا سه ماه بعد از بهبودی، بیشترین مقدار را دارد، تقاضا می‌کنیم که بهبود یافتگان از کرونا برای اهدای خون به مراکز ما مراجعه کنند تا بتوانیم نیاز بیماران را به پلاسما تأمین کنیم.

کد مطلب 5119032

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