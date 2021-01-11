به گزارش خبرگزاری مهر، موسی تیزرو- سید مجید غمخوار با بیان اینکه اجرای عملیات بازسازی اساسی ساختمان مرکز نمایشگاه‌های دائمی شهرداری تهران واقع در بوستان گفتگو، در ادامه برنامه‌ها و مأموریت‌های اجرایی سازمان عمرانی مناطق در بازسازی ابنیه اداری مدیریت شهری پایتخت به این سازمان واگذار شده است، گفت: امیدواریم ساختمان مذکور تا پایان اسفندماه سال جاری آماده تحویل به بهره بردار شود.

مدیرعامل سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران عنوان کرد: جبهه اصلی در اجرای عملیات بازسازی ساختمان مرکز نمایشگاه‌های دائمی شهرداری تهران شامل طبقه اول این بنا بوده و متعاقب تخریب و برچیدن کف سالن اصلی، وضوخانه و سرویس‌های بهداشتی، اجرای کف سازی جدید در این بخش‌ها آغاز شده است.