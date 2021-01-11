  1. جامعه
  2. شهری
۲۲ دی ۱۳۹۹، ۱۱:۰۲

مدیرعامل سازمان عمرانی مناطق شهرداری اعلام کرد؛

بازسازی ساختمان مرکز نمایشگاه‌های دائمی شهرداری در بوستان گفتگو

بازسازی ساختمان مرکز نمایشگاه‌های دائمی شهرداری در بوستان گفتگو

مدیرعامل سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران از تلاش برای اجرای عملیات بازسازی اساسی ساختمان مرکز نمایشگاه‌های دائمی شهرداری تهران تا پایان اسفندماه سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، موسی تیزرو- سید مجید غمخوار با بیان اینکه اجرای عملیات بازسازی اساسی ساختمان مرکز نمایشگاه‌های دائمی شهرداری تهران واقع در بوستان گفتگو، در ادامه برنامه‌ها و مأموریت‌های اجرایی سازمان عمرانی مناطق در بازسازی ابنیه اداری مدیریت شهری پایتخت به این سازمان واگذار شده است، گفت: امیدواریم ساختمان مذکور تا پایان اسفندماه سال جاری آماده تحویل به بهره بردار شود.

مدیرعامل سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران عنوان کرد: جبهه اصلی در اجرای عملیات بازسازی ساختمان مرکز نمایشگاه‌های دائمی شهرداری تهران شامل طبقه اول این بنا بوده و متعاقب تخریب و برچیدن کف سالن اصلی، وضوخانه و سرویس‌های بهداشتی، اجرای کف سازی جدید در این بخش‌ها آغاز شده است.

کد مطلب 5119176

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه