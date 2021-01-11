به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از فدراسیون ورزش‌های همگانی، نشست هم اندیشی و هم افزایی «طرح ملی نشاط» با محوریت استفاده از ظرفیت ورزش‌های الکترونیک، صبح امروز دوشنبه با حضور دکتر عبدالحمید احمدی معاون توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان و مسئولان ذیربط در محل سالن جلسات وزارت ورزش و جوانان برگزار شد.

افشین ملایی در این نشست با تشریح اهداف و برنامه‌های فدراسیون ورزش‌های همگانی برای افزایش فعالیت‌های بدنی کودکان گفت: در رویکرد بازاریابی اجتماعی عامل مهمی به نام «رقبای کم تحرکی» وجود دارد که برای جلب مشارکت اجتماعی در یک موضوع باید ارزیابی دقیق و درستی از رقبا داشت و اینکه باید بدانیم رقبای ما چه کسان و یا چه عواملی هستند.

وی با تاکید بر اینکه سعی می‌کنیم از تمام ظرفیت‌های کشور برای رسیدن به این اهداف استفاده کنیم خاطرنشان کرد: طبق مطالعات انجام شده بر روی رده‌های سنی پایه و با توجه به زندگی آپارتمانی، بازی‌های الکترونیک یک رقیب جدی برای گرایش کودکان به فعالیت‌های بدنی هستند.

افشین ملایی ادامه داد: طبق برنامه ریزی و اهدافی که ما تببین کرده‌ایم، می‌خواهیم از خود رقیب استفاده کنیم تا بتوانیم وضعی کم تحرکی را در بین کودکان کاهش دهیم و به سمت مثبت شدن سوق دهیم.

وی ادامه داد: اینکه کودک را رها کنیم و بگوییم که در سن سه سالگی فعالیت بدنی منظم داشته باشد انتظار درستی است اما شرایط اجتماعی و شیوع کرونا، کودکان را به سمت استفاده از بازی‌های رایانه‌ای سوق داده است. ما باید با استفاده از بازی‌های سبک و بازی‌های کودکانه بتوانیم از این بازی‌ها در افزایش فعالیت بدنی کودکان استفاده کنیم.

رئیس فدراسیون ورزش‌های همگانی ادامه داد: بزودی طرح دیگری را در سطح ملی آغاز خواهیم که با عنوان بازی و نشاط کودکان فعالیت خواهد کرد و با استفاده از بازی‌های هدفمند با محوریت مادر آموزش‌های لازم به کودکان ارائه خواهد شد.

ملایی تاکید کرد: ما فکر می‌کنیم با استفاده از ورزش‌هایی که چابکی و حرکت در آن هست بتوانیم شیب کم تحرکی و فعالیت بدنی اندک در بین کودکان را تغییر بدهیم.

رئیس فدراسیون ورزش‌های همگانی با بیان اینکه فعالیت‌های بدنی در بازی‌های الکترونیکی هدفمند انتخاب شده است، ادامه داد: اگر بخواهیم برای نسل جوان کار بکنیم باید همه ظرفیت ملی را به کار بگیریم. سازمان بسیج ورزش، فدراسیون دانشجویی و دانش آموزی و بخش‌های مختلف ظرفیت‌هایی دارند که باید بتوانیم با اشتراک گذاری دیدگاه‌ها و برنامه‌ها در جذب مخاطب موفق تر باشیم. همه ما باید تلاش کنیم با هم افزایی و استفاده از تمام ظرفیت‌ها مشکل کم تحرکی را حل کنیم.

در این نشست عبدالحمید احمدی معاون فرهنگی و توسعه ورزش همگانی، مهین فرهادی زاد معاون بانوان وزارت ورزش و جوانان، میرجلیلی رئیس سازمان بسیج ورزشکاران، آذین ساکی نایب رئیس بانوان فدراسیون ورزش‌های همگانی، بهادران دبیر فدراسیون کارگری، غروی دستیار ارشد وزیر ارتباطات، بشیری نماینده فدراسیون دانشجویی، احمدی مدیر رده بندی بازی‌های بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای و نوید آرازشی سرپرست سازمان ورزش‌های تفریحی و رقابتی حضور داشتند.