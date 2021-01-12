به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، فیلم «سرزمین آواره‌ها» به کارگردانی کلویی ژائو یک جایزه مهم دیگر به مجموع جوایزش اضافه کرد و این بار جایزه بهترین فیلم را از سی‌امین دوره جوایز سالانه فیلم مستقل گاتهام به خود احتصاص داد.

این دومین بار است که کلویی ژائوجایزه گاتهام را از آن خود می‌کند. وی با «سوارکار» اولین فیلمی که کارگردانی کرد نیز در سال ۲۰۱۸ همین جایزه را دریافت کرده بود.

«سرزمین آواره‌ها» اما صبح امروز جایزه دیگری هم برد که جایزه منتخب تماشاگران بود.

در مراسم جوایز سالانه فیلم مستقل گاتهام همچنین از چهار سینماگر تجلیل شد و یاد چادویک بوزمن بازیگر که در ۴۳ سالگی از دنیا رفت گرامی داشته شد و نیز از وایولا دیویس بازیگر برنده اسکار، استیو مک‌کویین کارگردان و تهیه‌کننده فیلم و رایان مورفی تقدیر شد.

فهرست برندگان جوایز فیلم مستقل گاتهام چنین است:

بهترین فیلم بلند داستانی: «سرزمین آواره‌ها» ساخته کلویی ژائو

بهترین مستند (به طور مشترک): «هزاران برش» ساخته رامونا اس. دیاز و «زمان» به کارگردانی گرت بردلی

بهترین فیلم بلند بین‌المللی: «شناسایی ویژگی‌ها» ساخته فرناندا والادس از مکزیک

کارگردان نوظهور: اندرو پترسن برای «گستردگی شب»

بهترین فیلمنامه (به طور مشترک): «نسخه چهل ساله» نوشته رادا بلنک و «چهارده» نوشته دن سالیت

بهترین بازیگر مرد: ریز احمد برای «صدای فلز»

بهترین بازیگر زن: نیکول بهاری برای «خانم جونتینت»

بهترین بازیگر نوظهور: کینگزلی بن-ادیر برای «شبی در میامی»

سریال بلند: «نگهبانان»

سریال کوتاه: «شاید نابودت کنم»

بهترین گروه بازیگری: «محاکمه شیکاگو ۷»

جایزه تماشاگران: «سرزمین آواره‌ها»