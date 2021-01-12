کلیات طرح توسعه پایدار زنجیره فولاد تصویب شد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز با ۱۸۶ رای موافق، ۲۲ رای مخالف و ۸ رای ممتنع از مجموع ۲۲۸ نماینده حاضر در جلسه علنی کلیات طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد با رویکرد اصلاح سیاست‌های تنظیم بازار را تصویب کردند.

محمدباقر قالیباف پس از تصویب کلیات این طرح، گفت: از آنجایی که این طرح از حساسیت زیادی برخوردار است آن را بر اساس ماده ۱۳۹ به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارجاع می‌دهیم تا به صورت دقیق بررسی شود.

حجت الله فیروزی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره این طرح، گفت: علت آشفتگی بازار فولاد، عدم عرضه محصولات فولادی در بورس است و اگر این عرضه به صورت کامل انجام شود می‌توان مازاد آن را هم به راحتی صادر کرد.

وی گفت: دولت می‌گوید شیوه نامه‌ای در این باره تهیه کرده که بر اساس آن بازار فولاد کنترل شود اما با وجود آنکه چند ماه از ابلاغ این شیوه نامه می‌گذرد نه تنها نتیجه‌ای نداشته بلکه قیمت‌ها افزایش یافته است.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: شیوه نامه یک دستورالعمل است وهر لحظه امکان لغو یا تغییر آن وجود دارد اما این طرح قرار است به صورت قانون درآید و امکان تغییر آن برای دستگاه‌های اجرایی وجود ندارد.

فیروزی گفت: در این طرح ضمانت‌های اجرایی خوبی در نظر گرفته شده و اگر کسی محصولات فولادی را عرضه نکند، با وی برخورد جدی می‌شود.