کم خطرترین مسیر تامین واکسن را انتخاب می کنیم/ مردم نگران نباشند

به گزارش خبرگزای مهر، روح الله متفکرآزاد، با حضور در برنامه «انارستان» به بحث درباره روند واکسن ایرانی کرونا و همچنین حواشی ممنوعیت واردات واکسن انگلیسی و آمریکایی درپی دستور مقام معظم رهبری پرداخت و افزود: اگر در ابتدا بخواهیم به موضوع واکسن کرونا فقط از منظر علمی بپردازیم، باید بگوییم همه واکسن‌های موجود در جهان فعلاً در مرحله تست انسانی قرار دارند و ایران هم از کشورهای دنیا در تهیه واکسن کرونا نه تنها عقب نیست بلکه تست‌های موفقیت آمیزی را هم پشت سر گذاشته است. پس وقتی می‌گوییم واکسن‌ها درمرحله تست هستند یعنی هنوز عوارض و نتایج نهایی آنها برای هیچ‌کس مشخص نیست.

وی با اشاره به شکل گیری نسل جدید واکسن‌ها گفت: حرکت به سمت واکسن‌هایی با استفاده از رشته‌های ژنتیکی، اتفاق خوب، مهم و اثرگذاری است. اما این تجربه، تجربه طولانی مدتی نیست و همزمان با بحران کرونا وارد میدان عمل شده. واکسن‌های معمول به طور عمده از ویروس‌های کشته و یا ضعیف شده تهیه می‌شدند که نهایت عوارض آن میزان تاثیرگذاری یا ایمن‌سازیِ کم بود. اما وقتی وارد فضای واکسن‌هایی با متریال ژنتیکی می‌شویم باید بدانیم که با مقولۀ بسیار پیچیده‌ای روبه رو هستیم. نمی‌توانیم با قطعیت بگوییم که حتماً این واکسن‌ها تغییرات مخرب ژنتیکی برجای خواهند گذاشت اما وقتی شما با واکسنی مواجه هستید که با رشته‌های ژنتیکی سروکار دارد، باید همه جور احتمالی بدهید.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مردم درباره واکسن نگران نباشند؛ نظام، دولت و مجلس، موظف به تامین واکسن برای کشور هستند اما در شرایطی که زمان به شدت کم است ما کم خط ترین مسیر را انتخاب می‌کنیم. واکسن‌های «مدرنا» و «فایزر» که تاکنون بیشترین توجه‌ها را به خود جلب کرده‌اند، از نسل همین واکسن‌های جدید با پایه‌های ژنتیکی هستند. واکسن‌هایی که هیچ‌کس نمی‌داند چه تاثیرات فرانسلی ژنتیکی بر جای خواهد گذاشت و چه ژنوم هایی را دربدن فعال یا تغییر خواهند داد. اما واکسن ایرانی همچنان به همان مطمئن سنتی و ویروس‌های ضعیف شده ساخته است. به همین دلیل عقل سلیم تصمیم می‌گیرد در شرایطی که رسیدن به واکسن قرار است در کمترین زمان اتفاق بیافتد سراغ واکسن‌های کم‌خطرتری برود تا واکسنی که از عواض بلند مدت آن چیزی مشخص نیست. مردم نگران هیچ چیز نباشند ما حتی اگر واکسنی مطمئن در کشوری مطمئن ساخته شده باشد مشکلی با خریداری آن نیز نداریم. اما نمی‌توانیم با جان مردم بازی کنیم حتی اگر احتمال خطر بدهیم.

اجازه نمی‌دهیم دنیا واکسن کرونا را روی ایران تست کند

متفکرآزاد ضمن اشاره به سابقه بد غربی‌ها در رابطه با ایران، گفت: ما تا اینجا سعی کردیم همه چیز را طبیعی در نظر بگیریم و احتمال هرنوع حمله بیولوژیکی از طریق این واکسن‌ها را رد کنیم. اما درست ترین نگاه به موضوع واکسن کرونا این است که آن را همراه با حواشی بین المللی آن ببینیم. ما نباید فراموش کنیم با دشمنی روبه رو هستیم که در جنگ تحمیلی از امتحان کردن هرنوع سلاح بیولوژیک یا شیمیایی را روی ما، هیچ ترس و واهمه‌ای نداشت. ما با کشورهایی طرف هستیم که سال‌ها ما را در فشار تحریم‌های دارویی قرار دادند به ما خون آلوده دادند، حالا چطور شده است که در زمینه حساس‌ترین نیاز دارویی جهان حاضرند آن را به ما هدیه بدهند؟ طرف مقابل ثابت کرده است که کشور اخلاق مداری نیست.

وی ادامه داد: البته این مقدار واکسنی که به گفته خودشان می‌خواستند به ایران هدیه بدهند، آنقدر کم است که نه می‌تواند کادر پزشکی ما را پوشش دهد و نه افراد در معرض خطر را؛ این تعداد صرفاً برای تست میدانی مناسب است که خب ما اجازه نمی‌دهیم آنها تست‌های بالینی خود را روی مردم ما انجام دهند.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با تاکید بر توان علمی کشورمان خصوصاً در حوزه ساخت واکسن گفت: ایران جزء ۱۶ کشور اول تولید علم است و شما هیچ شکی در این نداشته باشید که دانشمندان ما در این حوزه تراز علمی بالایی دارند. همچنین تا امروز واکسن ایرانی نیز مراحل موفقیت آمیزی را طی کرده است و با هر مرحله تست موفقیت آمیز وارد فاز بعدی خواهد شد. که پس از اطمینان و تست‌های نهایی وارد مرحله تولید انبوه می‌شود. البته که مراودات علمی گسترده‌ای با کشورهای مختلف در حال انجام است که هم از آنها کمک می‌گیریم و هم به آنها کمک می‌دهیم.

متفکرآزاد با اشاره به اینکه کشورهای غربی که همیشه خودشان را مرکز قدرت و پیشرفت‌های علمی می‌دانستند اما در حوزه کنترل و مدیریت کرونا هیچ حرفی برای گفتن نداشتند، گفت: بسیاری از این هیجانات برای خرید واکسن به دلیل بازی‌های سیاسی و تجاری است. اگر واقع بین باشیم می‌بینیم که غرب در مهار کرونا کاملاً شکست خورده است و همه نیز معتفرند که کنترل شرق دنیا در مهار کرونا بسیار موفق تر از غرب بوده است. چطور بعضی‌ها اصرار دارند از یک کشوری که هنوز نتوانسته است کرونای کشور خودش را مدیریت کند، واکسن تهیه کنیم؟

رهبری برای جاانداختن باور ملی حاضرند هزینه بدهند

متفکر آزاد با احساس خرسندی از ورود مقام معظم رهبری به بحث واکسن کرونا، گفت: من ورود ایشان را به این حوزه بسیار مبارک می‌دانم چراکه ایشان ثابت کردند اهل کارهای عوام‌فریبانه نیستند و وقتی در مسئله‌ای ورود می‌کنند می‌دانند که این امر ممکن است برایشان هزینه داشته باشد. آقا برای جا انداختن باورملی در کشور حاضرند هزینه بدهند. یک طرف ماجرا این است که رهبر حکیم انقلاب دارند این خوداتکایی ملی را فرهنگ سازی می‌کنند. رهبری البته همیشه پس از مشورت با کارشناسان اظهار نظر می‌کنند اما ما از مسئولین انتظار داریم نظرات کارشناسی خودشان را زودتر اعلام کنند تا مردم بدانند حرف‌های رهبری پشتوانه علمی دارد.