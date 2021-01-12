میانگین آبدهی قنوات به ۳ برابر افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل وزارت جهاد کشاورزی، مدیرکل دفتر سیلاب و آبخوانداری سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور ضمن بیان این مطلب افزود: در سنوات اخیر با اقدامات انجام شده در زمینه آبخیزداری و آبخوانداری، شاهد تقویت آبدهی قنوات در استان‌های کشور بوده ایم.

ابوالقاسم حسین پور، مهار سیلاب‌ها را از دیگر کارکردهای اجرای طرح‌های آبخیزداری و آبخوانداری نام برد و گفت: با اجرای طرح‌های آبخیزداری و آبخوانداری حدود ۸۰۰ میلیون متر مکعب از سیلاب‌های آذرماه امسال در استان‌های سیل خیز کشور مهار شد.

وی یادآور شد: در آذر ماه امسال دو نوبت بارندگی شدید در محدوده غرب، جنوب غرب و جنوب کشور رخ داد و ۸۰۰ میلیون متر مکعب سیلاب ناشی از آن توسط سازه‌های آبخیزداری و آبخوانداری مهار و مانع از خسارات شد.

مدیرکل دفتر سیلاب و آبخوانداری سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، اظهار داشت: علاوه بر این، سیلاب‌ها از طریق سازه‌های آبخیزداری و آبخوانداری در راستای تقویت منابع آبی این مناطق قرار گرفت.

وی مشکلات ناشی از آب‌گرفتگی در معابر شهرهای جنوب غربی کشور را ناشی از نفوذ ناپذیر بودن شهرها و عدم تخلیه بارش‌ها دانست.

حسین پور با بیان این که مسیر تخلیه آب، زهکش ها و کانال‌های آب در این شهرها توسط ساخت و سازهای انجام شده مورد تجاوز قرار گرفته است، گفت: سامانه زهکشی برخی از این شهرها توان تخلیه سیلاب را ندارند و باید متناسب با توسعه شهری به روز شوند.

وی بر ساخت شهرهای نفوذپذیر تاکید کرد و اذعان داشت: در شهرهای نفوذپذیر امکان جذب بارش در سطح شهر وجود دارد و امیدواریم مسئولان به سمت ساخت شهرهای نفوذپذیر به لحاظ جذب بارش‌ها و سیلاب‌ها حرکت کنند و از ظرفیت سیلاب‌ها برای توسعه فضای سبز استفاده شود.

مدیرکل دفتر سیلاب و آبخوانداری سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور با اشاره به وجود ۱۲۵ میلیون هکتار عرصه‌های آبخیز در استان‌های کشور، گفت: از این ۱۲۵ میلیون هکتار عرصه‌های آبخیز تاکنون مطالعه و اجرای فعالیت‌های آبخیزداری در سطح ۳۰ میلیون هکتار انجام شده و اثرات آن در مهار و کاهش سرعت و غلظت سیلاب، کاهش فرسایش خاک، احیای پوشش گیاهی، موجب استقبال مردم از این طرح‌ها شده است.

حسین پور افزود: با عملیات آبخیزداری و آبخوانداری به طور میانگین آبدهی قنوات حدود ۳ برابر افزایش داشته است.

وی در همین حال گفت: توسعه عملیات آبخیزداری و آبخوانداری در کشور نیازمند آن است که به این طرح‌ها در بودجه سال ۱۴۰۰ و در برنامه هفتم توسعه توجه بیشتری شود.