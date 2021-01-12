به گزارش خبرنگار مهر، محمد ابدالی پور امروز سه شنبه در نشست با خبرنگاران، اظهار داشت: با پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری حضرت امام خمینی (ره) و استقرار نظام اسلامی در کشور، فرصتی بی نظیر برای حرکت به سمت تمدن اسلامی ایجاد شد.

وی با بیان اینکه این حرکت عظیم از لحظه آغاز، با موانع بسیاری رو به رو بوده است، عنوان کرد: این موانع ناشی از دشمنی و سستی عوامل داخلی و یا حتی بلایای طبیعی بوده است.

مسئول دبیرخانه کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد لرستان با تاکید بر اینکه تنها راه پیشرفت در این مسیر استحکام داخلی و قوی شدن است، تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های این استحکام، قوی شدن در زمینه فرهنگ و هنر به شمار می‌رود و رهبر معظم انقلاب در این خصوص می‌فرمایندکه در زمینه فرهنگی باید قوی بشوید، در زمینه حفظ هویّت اسلامی و انقلابی باید روزبه‌روز قوی‌تر و عمیق‌تر بشوید؛ این پاسخِ دشمنی‌های دشمن است.

ابدالی پور، بیان داشت: در این راستا ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور، در دومین سال برگزاری رویداد «فهما»، با ارائه طرح ملی ایران قوی، در نظر دارد بستر جریان سازی این گفتمان را در بین آحاد مردم به ویژه اعضای کانون‌های فرهنگی هنری مساجد مهیا کرده و زمینه رقابت سالم بچه‌های مسجد را در ظهور و بروز این رویداد مهم در بستر فضای مجازی فراهم کند.

وی با بیان اینکه طرح «ایران قوی»، طرحی است که با ایجاد بستر مشارکت و نقش آفرینی، رقابت سالم، تولید و اشتراک محتوا، هماهنگی و انسجام فعالیت کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور، تلاش می‌کند در راستای تقویت مؤلفه‌های استحکام فرهنگی نظام اسلامی بر محور مسجد گام بردارد، افزود: این طرح مبتنی بر اقتضائات روز و قابلیت‌ها و مقدورات بومی، کارکردها و فعالیت‌های مبتکرانه کانون‌ها و استفاده هدفمند از ظرفیت رسانه و فن آوری های نوین اجرا می‌شود.

مسئول دبیرخانه کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد لرستان با اشاره به اهداف طرح، گفت: شناسایی و توانمند سازی استعدادهای فرهنگی و هنری انقلاب اسلامی، جریان سازی گفتمان ایران قوی و ترویج روحیّه، امید و تلاش، حضور مؤثر و هدفمند بچه‌های مسجد در فضای مجازی از جمله اهداف این طرح است.

ابدالی پور همچنین به محورهای اجرای این طرح اشاره کرد و گفت: قرآن و سیره اهل بیت (ع)، فرهنگ ولایت مداری، سبک زندگی ایرانی - اسلامی، داستان‌های قرآنی، بزرگداشت مناسبت‌های مذهبی، نماز، امر به معروف و نهی از منکر و موضوعات مرتبط، مسجد و گام دوم انقلاب اسلامی، نقش مسجد در خودسازی، نقش مسجد در جامعه پردازی، نقش جوانان مسجدی در قوی شدن ایران اسلامی و موضوعات مرتبط، پیشرفت و امید به آینده، نشاط آفرینی در جامعه، تقویت روحیه امید و تلاش در بین جوانان، توجه به کارآفرینی و جهش تولید، خدمت رسانی و محرومیت زدایی، نمادها و جلوه‌های پیشرفت و عدالت، ابتکارات، اختراعات، خلاقیت‌ها، الگوهای موفق محلی، استانی و ملی و موضوعات مرتبط و… از جمله این محورها است.

وی، مقاومت و عزت ایران اسلامی، دفاع مقدس، شهدای مقاومت، هسته‌ای، سلامت و …، شهید سردار سلیمانی، نمایش جلوه‌های مشارکت مردم (همدلی، مواسات، راهپیمایی و…)، رشد علم و فن آوری و سایر اسوه‌ها و نمادهای عزت و مقاومت و موضوعات مرتبط را از دیگر محورهای این طرح برشمرد.

مسئول دبیرخانه کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد لرستان با بیان اینکه زمان اجرای این طرح از هفته دفاع مقدس تا دهه فجر انقلاب اسلامی و همزمان با میلاد حضرت زهرا (س) است، ادامه داد: گستره و مخاطبین طرح نیز کانون‌های فرهنگی هنری مساجد سراسر کشور خواهند بود.

ابدالی پور با تاکید بر اینکه مراحل اجرای طرح شامل اطلاع رسانی طرح توسط ستادهای استانی از ۱۹ مهر مصادف با بیانات مقام معظم رهبری است، عنوان کرد: ارزیابی و داوری آثار نیز بهمن ماه امسال و زمان برگزاری اختتامیه و معرفی برگزیدگان طرح نیز اسفند ماه است.