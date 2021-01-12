به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سیزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر، جاسم غضبانپور عضو شورای سیاست گذاری سیزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر، با اشاره به آمار آثار ارسالی به این دوره از جشنواره گفت: من درباره بقیه رشته‌ها نمی‌توانم نظر بدهم اما در مورد عکاسی می‌دانم که اگر آمار امسال را با سال‌های گذشته مقایسه کنید، خواهید دید که نحوه مشارکت چقدر بیشتر، بهتر و متنوع‌تر شده است.

وی افزود: تلاش ما در این دوره از جشنواره، از روز اول این بود که تمام سلایق عکاسی را مدنظر قرار دهیم تا فقط یک گروه، یک گرایش و یا یک تفکر خاص بر بخش عکس جشنواره حاکم نشود.

این هنرمند عکاس درباره ایجاد گفتگو بین هنرها اظهار کرد: قرار بر این است که اساتید هنرهای مختلف، جنبه‌های مختلف رشته‌ها را مقابل هم قرار دهند تا بتوانیم به یک محور کلی برای دستیابی به گفتگوی بین هنرها برسیم. من از این طرح استقبال می‌کنم و به نظرم ایده «ایجاد گفتگو بین هنرها» اگر خوب اجرا شود، بسیار عالی خواهد بود.

وی درباره تأثیر شرایط اخیر بر تولیدات عکس توضیح داد: قطعاً شرایط جامعه در روند تولید اثر تعیین کننده است. یعنی عکس باید از دل جامعه بیرون بیاید، بنابراین هر اتفاقی که در جامعه می‌افتد، روی کیفیت و محوریت عکس‌هایی که به جشنواره می‌رسند، تأثیر خواهد گذاشت. ما هم سعی می‌کنیم تا در این دوره از جشنواره با توجه به جانفشانی‌هایی که عکاسان در دوران کرونا داشتند، بخش تقدیر از عکاس‌های فوت شده، تقدیر از عکاس‌هایی که در کرونا پرکار بودند و در نهایت خودشان به بیماری مبتلا شدند را برگزار کنیم.

غضبان‌پور با اشاره به رسالت رسانه‌ای هنر بیان کرد: هرچه یک هنر مردمی‌تر و به جامعه نزدیک‌تر باشد، برای من دوست داشتنی تر است. عکاسی ارتباط مستقیم و تنگاتنگ با مردم دارد. اگر مردم نباشند عکاسی هم وجود ندارد. باید مردم باشند تا عکاس عکس بگیرد.

وی در پایان یادآور شد: امیدوارم مشکل فضای ثابت جشنواره یک بار برای همیشه حل شود. اینکه هرسال به فکر مکان جدید باشیم خوب نیست. دلمان می‌خواست که کاخ جشنواره ثابت باشد زیرا در این صورت مردم هم مشارکت بیشتری خواهند داشت.

سیزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر بهمن ۹۹ در مرکز فرهنگی و هنری صبا برگزار ‏‏می‬‬‬ شود.‏