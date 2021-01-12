آسیب مراجعه به بیمارستان در مراحل آخر بیماری کرونا

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی شجاعی عصر امروز در دیدار سخنگوی وزارت بهداشت و هیأت همراه که در دفتر استانداری برگزار شد، خواستار رفع نداشته های این استان در حوزه بیماری کرونا شد و اظهار کرد: مدیران متولی استان لیستی از نداشته های خراسان شمالی ویژه بیماری کرونا را تهیه و به وزارت بهداشت ارسال کنند.

استاندار خراسان شمالی ادامه داد: با نگاه بلند مقام معظم رهبری به بحث بیماری کرونا، هم افزایی تمام داشته‌های کشور و در صف مقدم آن وزرات بهداشت بار دیگر سند افتخاری به نام نظام زده شد تا دوباره مورد هجوم قرار نگیریم.

وی با تاکید بر اینکه وزارت بهداشت تاکنون در بحث کنترل بیماری کرونا تدابیر خوبی را اتخاذ کرده، افزود: از شروع بیماری تا کنون جزو کشورهای موفق در مدیریت و کنترل این بیماری هستیم.

مراجعه بیماران کرونایی در آخرین مراحل به بیمارستان آسیب زا است

سیما سادات لاری نیز در این جلسه بیان داشت: کنترل بیماری کرونا از طریق اجرای طرح شهید حاج قاسم سلیمانی یکی از مهم‌ترین اهداف وزرات بهداشت است.

وی افزود: اگر مشارکت اجتماعی مردم و همراهی دستگاه‌های اجرایی نباشد در کنترل بیماری کرونا موفق نخواهیم بود لذا اجرای طرح حاج قاسم سلیمانی را با هدف بیمار یابی و کمک به آنان را پیشنهاد دادیم.

لاری با بیان اینکه طرح فوق یکسال پیش به تمام دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور ابلاغ شده، خاطرنشان کرد: با همکاری سپاه تاکنون همکاری‌های خوبی برای اجرای بهتر این طرح صورت گرفته است.

سخنگوی وزارت بهداشت اظهار داشت: برخی افراد متأسفانه در مراحل آخر بیماری کرونا به بیمارستان مراجعه می‌کنند که این امر باید با آگاهی و اطلاع رسانی مورد پیگیری قرار گیرد زیرا آسیب زا است؛ هدف نهایی ما کاهش تعداد فوتی‌های ناشی از کرونا است.

گفتنی است در این نشست وزارت بهداشت قول پیگیری توسعه خوابگاه‌های دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی استان و تکمیل پروژه‌های نیمه تمام فرهنگی و ورزشی را داد.