به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جهانبخش بازیکن ایرانی تیم فوتبال برایتون درباره کم بازی کردنش در این تیم، گفت: در هلند و ایران من همیشه یک وینگر راست واقعی بودم و می‌توانستم زیاد نفوذ کنم. اکنون دو سال است که این کار را نمی‌کنم. در این فصل سرمربی تیم را متقاعد کردم که می‌توانم در سیستم او بازی کنم. هر روز سخت کار می‌کنم تا بازیکنی باشم که سرمربی می‌خواهد.

جهانبخش ادامه داد: از نظر عملکرد و دقایق بازی، وضعیتم در این فصل بعد از سال گذشته است اما این برای من کافی نیست. می‌خواهم بیشتر بازی کنم. این واضح است.

بازیکن ایرانی تیم فوتبال برایتون انگلیس که مدنظر چند باشگاه هلندی هم قرار داشت، تصریح کرد: وقتی پیشنهادی از یک باشگاه هلندی می‌آید، احساس خوبی برای من است. ایده بسیار خوبی است که درها همیشه به روی من باز هستند.

جهانبخش افزود: آژاکس، فاینورد، آلکمار و آیندهوون باشگاه‌هایی هستند که همیشه در سطح خوبی بازی می‌کنند و در لیگ اروپا یا لیگ قهرمانان حضور دارند.

این بازیکن ایرانی که تا سال ۲۰۲۳ با برایتون قرار دارد، درباره وضعیتش برای جدایی از این تیم یا ادامه کار در برایتون به سایت «Voetbal International» گفت: هنوز تصمیم نگرفته‌ام. این اولین مرحله دشوار در زندگی حرفه‌ای من نیست. من یک مبارز هستم و برای شانس‌هایم به مبارزه ادامه می‌دهم.

جهانبخش تاکید کرد: من یک بار به اروپا آمدم تا در بالاترین سطح بازی کنم. با لیگ برتر انگلیس، من در حال حاضر در آن سطح هستم اما صِرف بودن در این سطح برایم کافی نیست. درست مثل تیم‌های نایمخن و آلکمار، می‌خواهم اینجا هم چیزی از خودم بر جای بگذارم (تاثیرگذار باشم).