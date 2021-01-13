به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی بختیاری، امروز در مراسم آغاز عملیات اجرایی مجتمع مسکونی امام رضا (ع) در حاشیه شهر مشهد با تشکر از همکاری نهادهای مختلف برای تحقق اجرای این پروژه گفت: طبق اصل ۳۱ قانون اساسی، حاکمیت مکلف به تهیه مسکن برای محرومان است و این پروژه بزرگ مسکونی در راستای تحقق این اصل انجام خواهد شد.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری بر توانمند سازی محرومان افزود: اولویت کمیته امداد حمایت از مددجویان و بعد از آن سایر محرومان است و هم اکنون رویکرد کمیته از حوزه حمایت، عبور کرده و به حوزه توانمندسازی رسیده است.

وی با اشاره به اشتغال، مسکن و فرهنگ سازی به عنوان ارکان توانمند سازی افزود: در حوزه اشتغال در سال ۹۸ حدود ۳۰ درصد تولید شغل کشور توسط کمیته امداد انجام شد که این مسئله با حمایت دستگاه‌هایی چون استانداری‌ها، آستان قدس رضوی، شهرداری‌ها، ائمه جمعه و دیگر مسئولان صورت پذیرفت. همچنین در حوزه مسکن که مهم‌ترین و پرهزینه‌ترین کار اجرایی است، اقدامات زیادی انجام پذیرفته و امروز هم عملیات اجرایی پروژه مسکونی امام رضا (ع) در زمینی به وسعت دو هکتار در حاشیه شهر مشهد آغاز خواهد شد.

بختیاری با بیان اینکه اولویت ساخت مسکن برای یتیمان و خانواده‌های محروم بیشتر از این سه نفر است افزود: حاشیه شهر مشهد پرجمعیت‌ترین حاشیه شهر کشور است که در آن افرادی چون خانواده شهدا، نخبگان و دلدادگان امام رضا (ع) زندگی می‌کنند و در سال‌های گذشته از مناطق دیگر به این منطقه مهاجرت کردند که کمیته امداد آمادگی ایجاد مسکن و اشتغال در جهت بازگشت این افراد به شهرهای خود را دارد.