به گزارش خبرگزاری مهر، عصر روز گذشته مراسم امضای تفاهمنامه بین سازمان تبلیغات اسلامی و سازمان بسیج دانشجویی با حضور حجتالاسلاموالمسلمین محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و محمدجواد نیکروش رئیس سازمان بسیج دانشجویی کشور و جمعی از مدیران دو سازمان برگزار شد.
در این مراسم حجتالاسلاموالمسلمین محمد قمی با گرامی داشت یاد و خاطره آیتالله مصباح یزدی و شهدای هستهای گفت: معتقدم انقلاب اسلامی حرف جدیدی برای دنیا دارد و آن حرف جدید «توحید» است این در حالی است که یکی از معجزات و شکوهمندی حضرت امام (ره)؛ امدادگری خط توحید است.
وی با ستایش از تشکیل بسیج به فرمان امام خمینی (ره)، از بسیج بهعنوان یک پیشنهاد هویتی به انسان فردا یادکرد و آن را مرهون بنیانگذار انقلاب اسلامی دانست.
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی بابیان اینکه بسیج در تاریخ ولایت ریشه دارد افزود: نباید فقط به ستایش بسیج بسنده کنیم بلکه باید از آن درک مناسبی داشته باشیم.
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی تصریح کرد: مسئله امروز ما «انقلاب اسلامی» است و انقلاب برای ما مهم است و از دریچه انقلاب اسلامی است که بقیه مسائل برای ما اهمیت پیدا میکند.
وی با اشاره به تفاهمنامه انجامشده گفت: امیدواریم این تفاهمنامه مبدأ اتفاقات مبارک و بابرکتی باشد و اهمیتی بیش از یک توافقنامه معمولی را برای همه ما رقم بزند.
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، توجه جدیتر به اصل و مفاد این تفاهمنامه را بر مسئولین دو سازمان متذکر شد و افزود: با پیگیریهای مضاعف نسبت به این تفاهمنامه، میتوان به ثمرات درخشان آن امیدوار بود چراکه ا ین تفاهمنامه میتواند همچون بازویی قدرتمند در جهت رسیدن به اهداف دوسویه به شمار آید.
وی در پایان اظهار داشت: متعهد میشویم نهتنها حامی این تفاهمنامه باشیم بلکه حرکت در این مسیر را نیز با شتاب و همگام با بسیج دانشجویی طی کنیم.
محمدجواد نیکروش «رئیس سازمان بسیج دانشجویی کشور» هم با یادی از آیتالله مصباح یزدی؛ از وی بهعنوان «عمار انقلاب» یادکرد که دفاع از ولایت مداری در برهههای حساس انقلاب را بر عهده داشته است.
وی با اشاره به مدیریت حجتالاسلاموالمسلمین قمی بر ریاست سازمان تبلیغات اسلامی افزود: از بدو حضور آقای قمی در سازمان تبلیغات اسلامی، موجی از امید برای همه دلسوزان انقلاب و بسیج دانشجویی ایجادشده است.
نیکروش با بیان اینکه زحمات زیادی در تدوین سند تفاهمنامه کشیده شده است ابراز امیدواری کرد انعقاد این تفاهمنامه به توسعه بیشتر تعاملات و همکاریهای دوسویه منجر شود و با برداشتن گامهای بلند، فرمایشات مقام معظم رهبری محقق شود.
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