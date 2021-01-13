  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۴ دی ۱۳۹۹، ۱۹:۰۵

فرمانده انتظامی شهرستان مرند خبر داد؛

جزئیات ماجرای قتل دختر توسط پدر در مرند

جزئیات ماجرای قتل دختر توسط پدر در مرند

مرند- فرمانده انتظامی شهرستان مرند جزئیات ماجرای قتل دختر توسط پدر را تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جلیلیان اظهار کرد: در شامگاه روز شنبه طی تماس تلفنی با فوریت‌های پلیسی ۱۱۰، مبنی بر انتقال یک نفر مجروح به بیمارستان، بلافاصله مأموران در محل حضور یافتند.

وی افزود: با حضور مأموران مشخص شد مردی میانسال به دلیل وجود ضربات چاقو در قسمت‌های مختلف بدن و شکستگی لگن توسط اورژانس به بیمارستان منتقل شده است.

فرمانده انتظامی مرند افزود: با توجه به مشکوک بودن موضوع، مأموران جهت تحقیقات پلیسی به منزل وی مراجعه کرده که متأسفانه مشاهده می‌شود دختر این مرد مجروح نیز فوت کرده و جنازه وی در خانه است.

جلیلیان رابطه دختر و آن مرد را پدر دختری عنوان و خاطرنشان کرد: بر اساس تحقیقات اولیه متوجه شدیم که دختر دارای معلولیت ذهنی و اختلال روانی بوده که پدر خود را مورد اصابت ضربات چاقو قرار داده و زخمی کرده بود و سپس پدر آن دختر نیز اقدام به خفه کردن دختر خود کرده بود.

فرمانده انتظامی شهرستان مرند افزود: تحقیقات پلیس و مراجع قضائی برای حصول نتیجه نهایی از جزئیات این اتفاق هنوز ادامه دارد و جزئیات دقیق‌تر از سوی مراجع قضائی اطلاع رسانی خواهد شد.

گفتنی است پدر زخمی نیز پس از گذشت یک روز در بیمارستان فوت کرد.

کد مطلب 5121809

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • نورج ۰۱:۴۳ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۵
      0 0
      پاسخ
      این چه حرفیه

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها