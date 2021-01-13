جزئیات ماجرای قتل دختر توسط پدر در مرند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جلیلیان اظهار کرد: در شامگاه روز شنبه طی تماس تلفنی با فوریت‌های پلیسی ۱۱۰، مبنی بر انتقال یک نفر مجروح به بیمارستان، بلافاصله مأموران در محل حضور یافتند.

وی افزود: با حضور مأموران مشخص شد مردی میانسال به دلیل وجود ضربات چاقو در قسمت‌های مختلف بدن و شکستگی لگن توسط اورژانس به بیمارستان منتقل شده است.

فرمانده انتظامی مرند افزود: با توجه به مشکوک بودن موضوع، مأموران جهت تحقیقات پلیسی به منزل وی مراجعه کرده که متأسفانه مشاهده می‌شود دختر این مرد مجروح نیز فوت کرده و جنازه وی در خانه است.

جلیلیان رابطه دختر و آن مرد را پدر دختری عنوان و خاطرنشان کرد: بر اساس تحقیقات اولیه متوجه شدیم که دختر دارای معلولیت ذهنی و اختلال روانی بوده که پدر خود را مورد اصابت ضربات چاقو قرار داده و زخمی کرده بود و سپس پدر آن دختر نیز اقدام به خفه کردن دختر خود کرده بود.

فرمانده انتظامی شهرستان مرند افزود: تحقیقات پلیس و مراجع قضائی برای حصول نتیجه نهایی از جزئیات این اتفاق هنوز ادامه دارد و جزئیات دقیق‌تر از سوی مراجع قضائی اطلاع رسانی خواهد شد.

گفتنی است پدر زخمی نیز پس از گذشت یک روز در بیمارستان فوت کرد.