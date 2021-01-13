قطعنامه محکومیت ترامپ به اتهام تشویق به شورش تصویب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجلس نمایندگان آمریکا هم اکنون به قطعنامه‌ای رأی داد که در آن ترامپ را به تشویق به شورش متهم می‌کند.

بر اساس آنچه از روند برگزاری استیضاح امروز ترامپ در مجلس نمایندگان آمریکا که به صورت زنده از «سی اِسپَن» در حال پخش است، بر می‌آید؛ اکنون مقدمات عزل ترامپ به صورت استیضاح آن هم برای بار دوم فراهم شده است.

این درحالیست که مجلس نمایندگان آمریکا از ساعاتی پیش در حال بحث و بررسی پیرامون تصویب پیش نویس لایحه استیضاح ترامپ به اتهام تحریک به شورش در ۶ ژانویه سال جاری (۱۷ دی ماه) است.

نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، شامگاه دیروز سه‌شنبه نام ۹ عضو دموکرات مجلس نمایندگان را نیز برای هدایت محکمه استیضاح دونالد ترامپ معرفی کرد.

در یورش ناگهانی معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به داخل کنگره این کشور ۵ تن کشته شدند که به گفته پلیس، تمام کشته شدگان از طرفداران دونالد ترامپ بودند. همچنین تاکنون پلیس آمریکا ۵۲ نفر را در این اعتراضات بازداشت کرده است.