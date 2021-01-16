ریسک عوارض واکسن فایزر بالاست/ویژگی واکسن ایرانی

حسین شمالی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص تولید واکسن ایرانی، اظهار داشت: از نظر فنی و تکنیکال تولید واکسن ایرانی چیزی کمتر از واکسنهای خارجی ندارد و اینکه یک پروژهای شروع شود و در پایان منجر به موفقیت یا شکست شود، در دنیا طبیعی است.
وی افزود: وقتی داروی جدیدی وارد بازا ر میشود در درجه اول ایمنی آن تأیید شده به طوری که نباید به کسی آسیبی وارد کند و در غیر این صورت به طور حتم مورد استقبال قرار نمیگیرد. به همین دلیل بسیاری از داروها به دلیل نداشتن ایمنی لازم از همان مراحل اولیه از چرخه تولید خارج شدند و این در خصوص واکسن کرونا مستثنی نیست.
شمالی ادامه داد: واکسن ایرانی در فازهای بالینی تست شده و در حال حاضر به مرحله تست انسانی رسیده و تاکنون عوارضی برای افرادی که واکسن را تزریق کرده اند، نداشته است.
این داروساز گفت: زمانی که بعد جمعیت زیاد میشود عوارض واکسن نیز در جمعیتهای بزرگتر و نژادهای متفاوت و تنوع سنی در طول زمان احصا میشود و بسیاری از عوارض در دراز مدت خود را نشان میدهد و واکسنهای فایزر و مدرنا در حالت اورژانس مجوز تولید آنها داده شده و متفاوت با سایر داروها به دلیل شرایط اقتصادی و خاص حاکم بر آن کشور درست یا غلط مجوز ساخت گرفته اند و آنها تصمیم گرفته اند که واکسن را وارد فاز ۳ و ۴ کنند و در این صورت است که ریسک بروز عوارض شأن بالا است.
وی افزود: به فرض اینکه ایمنی و کارایی این واکسنها تأیید شده باشد باید بررسی کرد که آیا هزینه واردات این واکسنها در مقابل کارایی که دارند ارزشمند است یا خیر.
شمالی گفت: متد واکسن ایرانی ویروس ضعیف شده و کشته شده است و این روش سالهای سال است که برای تولید واکسنها استفاده میشود و احتمال بروز عوارض جانبی ناخواسته کمتر است. اگر واکسن ایرانی تا ۶ ماه آینده مراحل تولید را پشت سر بگذارد ابتدا باید به گروههای پرخطر تزریق شود و سپس در دسترس عموم قرار گیرد.
این کارشناس سلامت تاکید کرد: حساسیتهایی که در قبال واکسن ایرانی وجود دارد، کاملاً طبیعی است اما متدی که در این واکسن استفاده شده در مقابل مدرنا و فایزر ثابت شد است و مشکلی تاکنون رخ نداده است اما این دو واکسن خارجی روش ساخت شأن جدید است و احتمال هر گونه عارضه و مشکلی در آنها وجود دارد.
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