تمهیدات لازم برای تامین میوه شب عید اندیشیده شد

سجاد رستمی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه تمهیدات لازم برای تأمین میوه شب عید در چهارمحال و بختیاری اندیشیده شده است، اظهار داشت: ۵۵۰ تن میوه برای بازار شب عید در چهارمحال و بختیاری خریداری می‌شود.

وی با اشاره به اینکه بیشترین میزان خرید میوه برای بازار شب عید اختصاص به پرتقال دارد، بیان کرد: ۳۵۰ تن پرتقال برای بازار شب عید در چهارمحال و بختیاری خریداری می‌شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: تمهیدات لازم برای خریداری ۲۰۰ تن سیب درختی مرغوب برای بازار شب عید در این استان اندیشیده شده است.

وی ادامه داد: این میزان میوه برای جلوگیری از افزایش قیمت میوه در بازار شب عید خریداری و ذخیره سازی می‌شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: سردخانه‌ها برای ذخیره سازی میوه مناسب سازی شده است و میوه‌ها پس از خریداری در این سردخانه‌ها ذخیره سازی می‌شود.