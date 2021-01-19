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۳۰ دی ۱۳۹۹، ۸:۰۴

رئیس صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری:

تمهیدات لازم برای تامین میوه شب عید اندیشیده شد

تمهیدات لازم برای تامین میوه شب عید اندیشیده شد

شهرکرد- رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری گفت: تمهیدات لازم برای تامین میوه شب عید در چهارمحال و بختیاری اندیشیده شده است.

سجاد رستمی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه تمهیدات لازم برای تأمین میوه شب عید در چهارمحال و بختیاری اندیشیده شده است، اظهار داشت: ۵۵۰ تن میوه برای بازار شب عید در چهارمحال و بختیاری خریداری می‌شود.

وی با اشاره به اینکه بیشترین میزان خرید میوه برای بازار شب عید اختصاص به پرتقال دارد، بیان کرد: ۳۵۰ تن پرتقال برای بازار شب عید در چهارمحال و بختیاری خریداری می‌شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: تمهیدات لازم برای خریداری ۲۰۰ تن سیب درختی مرغوب برای بازار شب عید در این استان اندیشیده شده است.

وی ادامه داد: این میزان میوه برای جلوگیری از افزایش قیمت میوه در بازار شب عید خریداری و ذخیره سازی می‌شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: سردخانه‌ها برای ذخیره سازی میوه مناسب سازی شده است و میوه‌ها پس از خریداری در این سردخانه‌ها ذخیره سازی می‌شود.

کد مطلب 5125183

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