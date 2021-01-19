رایزن فرهنگی ایران با رهبران مسیحی منطقه بقاع لبنان دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، رایزن فرهنگی کشورمان در لبنان در نخستین دیدار سال نو میلادی با کاردینال «عصام درویش»، رهبر مسیحیان روم کاتولیک بقاع و زحله و رئیس کمیته اسقفی گفتگوی اسلام و مسیحیت، دیدار و گفتگو کرد.

عباس خامه یار در این دیدار ضمن ارائه گزارشی از تلاش‌های انجام یافته در جهت تعمیق گفتگو و همزیستی میان ادیان، خواستار برگزاری فعالیت مشترک میان رایزنی و کمیته اسقفی گفتگوی اسلام و مسیحیت با هدف حمایت از تنوع دینی و فرهنگی و تبادل دیدار و گفتگوی دانشمندان و رهبران دینی کلیساهای لبنان و اندیشمندان مسلمان ایران شد.

کاردینال درویش نیز با استقبال از پیشنهاد رایزن فرهنگی کشورمان، به معرفی فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی و دینی کلیسای روم کاتولیک در منطقه بقاع و بخش‌های مختلف آن نمود. وی همزیستی مسالمت آمیز ادیان الهی را یک ضرورت برای بشریت در مواجهه با دین انکاری و نشر صلح و دوستی دانست.

خامه‌یار در ادامه دیدارهای دوره‌ای خود با کاردینال «الیاس رحّال»، کاردینال روم ملکی کاتولیک منطقه بعلبک دیدار و گفتگو کرد.

وی این دیدار را فرصتی جهت معرفی نقش ایران در حمایت از آزادگان جهان و تنوع دینی و مذهبی منطقه عنوان کرد و در پایان از کاردینال رحّال برای سفر به ایران جهت اطلاع یافتن از وضعیت مسیحیان کشورمان دعوت نمود.

کاردینال رحال، تنوع دینی در ایران و حمایت جمهوری اسلامی ایران از مسیحیان را ستود و آن را الگویی برای دیگر کشورها خواند. وی همچنین مقاومت را باعث سرافرازی و سربلندی ملت لبنان و دیگر ملت‌های منطقه دانست و شهادت سردار قاسم سلیمانی را به دست طاغیان عصر محکوم کرد.

دیدار بعدی رایزن فرهنگی کشورمان با کاردینال «حنّا رحمه» سر اسقف ابریشیه مارونی های منطقه بعلبک و دیرالاحمر بود. وی در این دیدار به ابهام زدایی درباره مطالب رسانه‌های مختلف درباره ادعای دخالت جمهوری اسلامی ایران در امور داخلی لبنان و دیگر کشورهای منطقه پرداخت.

خامه‌یار با بیان این نکته که جمهوری اسلامی ایران از همان آغاز پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون در ارائه هر آن چه بتواند به ملت‌های منطقه و ثبات کشورشان کمک کند، دریغ نکرده است، گفت: کشورمان با تکیه بر حسن همجواری و احترام متقابل نسبت به برقراری روابط حسنه با کشورهای عربی و اسلامی تلاش نموده و با هرگونه اشغالگری از سوی صهیونیست‌ها و دخالت آمریکا در سرنوشت کشورهای منطقه و به غارت بردن منابع طبیعی آنها مقابله کرده است.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران تلاش نموده تا از ورود لبنان به منازعات منطقه‌ای جلوگیری کند و ایران هیچ گاه در امور داخلی لبنان دخالت نکرده و نخواهد کرد و همواره خواستار ثبات و امنیت این کشور بوده است.

خامه یار در پایان گفت: رئیس جمهور و دیگر مسئولان بلند پایه ایرانی پس از حادثه انفجار بندر بیروت به کمک شتافتند و دکتر ظریف در دیداری رسمی به این کشور آمد تا آمادگی کشورمان را جهت ارائه هرگونه کمکی به لبنان اعلام نماید.

کاردینال رحمه نیز با ابراز خرسندی از این دیدار، ادامه گفتگوها جهت رفع هرگونه سو تفاهم را خواستار شد و در پایان از سخنان رایزن فرهنگی کشورمان استقبال و برای ایرانیان آرزوی موفقیت کرد.

این دیدارها با اهدای مجموعه کتاب‌هایی درباره وضعیت مسیحیان در ایران و معرفی آنها و نیز تاریخ تمدن و تاریخ هنر کشورمان پایان یافت.