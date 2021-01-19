مبارزه با دوپینگ از اهداف اصلی فدراسیون وزنه برداری است

به گزارش خبرنگار مهر، محسن بیرانوند در مجمع انتخاباتی هیئت وزنه برداری استان اردبیل اظهار کرد: استان اردبیل در رشته ورزشی وزنه برداری از ظرفیت‌های بالایی برخوردار است و توانسته در مسابقات بین المللی برای کشور افتخارآفرینی کند.

وی با گرامیداشت یاد ورزشکاران و پهلوانان نامی استان اردبیل در رشته وزنه برداری گفت: امیدواریم رئیس جدید هیئت وزنه برداری که از قهرمانان این رشته نیز هست بتواند با مدیریت جدی از تمام ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های نیروی انسانی جوان و نیز از باتجربه‌های این رشته ورزشی برای ارتقا جایگاه وزنه برداری تلاش کنند.

دبیر فدراسیون وزنه برداری کشور از قهرمانی چهار سال متوالی جوانان جهان در رشته وزنه برداری را یادآور شد و افزود: برای اولین بار در تاریخ وزنه برداری توانستیم در گروه تیمی بزرگسالان در سکوی اول قرار بگیریم و نیز سکوی سوم را نیز کسب کردیم.

بیرانوند به شروع فعالیت وزنه برداری بانوان در سه سال گذشته اشاره کرد و گفت: در بخش بانوان می‌توان با کمترین سرمایه گذاری بهترین نتایج را در رشته وزنه برداری گرفت که کسب مدال بین المللی توسط خانم سیده الهام حسینی در کشور ترکیه حاصل این نگاه ویژه بوده است.

وی توجه ویژه به رشته وزنه برداری بانوان و تربیت نیروی انسانی در این بخش را از هیئت‌های استانی خواستار شد و گفت: در همین راستا در نظر داریم سالن‌های ویژه وزنه برداری را برای بانوان در کشور محیا کنیم.

دبیر فدراسیون وزنه برداری کشور مبارزه با دوپینگ را از برنامه‌های اصلی فدراسیون عنوان کرد و گفت: با توجه به سوابق گذشته ایران اولین کشوری هست که در مسابقات کشوری نیز تست دوپینگ برای مبارزه با آن گرفته می‌شود تا در مسابقات بین المللی و جهانی شاهد اتفاقات تلخ محرومیت ورزشکاران نباشیم.

بیرانوند ادامه داد: بزرگترین ابزار برای مبارزه با دوپینگ آموزش و تداوم آن در تمام سنین و گروه‌های ورزشکاران است و اعتقاد دارم هیئت‌های ورزشی برای موفقیت و کسب نتایج بهتر حتماً باید آموزش و کادرسازی را در اولویت قرار دهند.

وی از سازماندهی بیش از سه هزار و ۳۰۰ ورزشکار وزنه بردار در کشور خبر داد و گفت: قطعاً این آمار دقیقی از تعداد ورزشکاران نیست و این تعداد وزنه بردار صرفاً کسانی هستند که به اجبار باشگاه‌های وزنه برداری و فدراسیون دارای بیمه ورزشی هستند که البته تا پایان سال آمار دقیق‌تر اعلام خواهد شد.

دبیر فدراسیون وزنه برداری کشور به آسیب‌های شیوع ویروس کرونا نیز اشاره کرد و گفت: قطعاً این ویروس باعث کاهش آمار ورزشکاران شده است و نمی‌توان این را کتمان کرد ولی با توجه با سابقه این رشته ورزشی در کشور و نهادینه شدن جایگاه آن در خانواده‌ها انتظار افزایش را نیز داریم.

بیرانوند از بازگشایی باشگاه‌های در شهرهای با وضعیت زرد و آبی شیوع کرونا نیز اشاره کرد و گفت: با توجه به استعلامات انجام شده از وزارت بهداشت با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و فاصله اجتماعی و نیز تعداد ورزشکاران باشگاه‌ها می‌توانند فعالیت کنند تا این فرصت از دست رفته حدود یک ساله را جبران کنیم.

وی در ادامه به برگزاری مسابقات وزنه برداری اشاره کرد و افزود: طبق برنامه ریزی های انجام گرفته مسابقات آسیایی بزرگسالان آسیا اردیبهشت سال ۱۴۰۰ در ازبکستان و در اواخر فروردین سال آینده نیز مسابقات جوانان جهان در کشور عربستان با حضور ورزشکارانی از مردان و زنان ایران برگزار می‌شود.

دبیر فدراسیون وزنه برداری کشور یکی از برنامه‌های فدراسیون وزنه برداری را استعدادیابی عنوان کرد و گفت: قطعاً آموزش و پرورش بستر فوق‌العاده ای به لحاظ بانک اطلاعاتی دقیقی از دانش آموزان دارد و با دارا بودن مربیان تربیت بدنی در مدارس می‌توان در حوزه استعدادیابی موفق بود

بیرانوند از احیا المپیادهای دانش آموزی خبر داد و گفت: با توافقاتی که انجام گرفته باید تمام انجمن‌های ورزشی دانش‌آموزی در سراسر هیئت‌های کشور احیا و در برگزاری المپیادها پای کار باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، با برگزاری مجمع انتخاباتی سعید علی حسینی با کسب ۱۰ رأی از مجموع ۱۷ رأی مأخوذه به مدت چهار سال به عنوان رئیس جدید هیأت وزنه برداری استان اردبیل انتخاب شد.