قاسم منصور آل کثیر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پلی که مشهور به پل هلالی، سفید یا پل معلق است یکی از سرمایه‌های نمادین اهواز به حساب می‌آید و نباید تنها برای عبور و مرور خودروها از آن استفاده کرد.

وی افزود: این پل که در دهه ۹۰ عمرش به سر می‌برد، در ایام زمستان شاهدِ حضور بسیاری از پرنده‌های مهاجری است که در اطراف این پل جمع می‌شوند و چشم انداز زیبایی را در شهر رقم می‌زنند؛ مردم نیز برای دیدار با این پرندگان هر جمعه روی پل جمع می‌شوند و لحظات خوشی را در کنار کارون و پرندگان سپری می‌کنند.

این دوستدار میراث فرهنگی توضیح داد: البته که کارشناسان ترافیک می‌گویند تبدیل این پل به پیاده‌راه، ترافیک سنگینی را به هسته مرکزی شهر اهواز و منطقه کیانپارس تحمیل می‌کند؛ به همین رو درخواست یا پیشنهادِم از مسئولانِ شهری و امور ترافیک این است که منع تردد خودرو روی پل را فقط در ایام جمعه و روزهای تعطیل رسمی اجرایی کنند که البته عبورِ آمبولانس نیز می‌تواند بلامانع باشد.

آل کثیر با بیان اینکه پل سفید یا هلالی با نمادهایی که در اطراف دارد، تعریف کاملی از یک جاذبه گردشگری را در شهر اهواز ارائه داده است، اظهار کرد: پل هلالی از سمت غرب با فلکه سه‌گوش، میدان ساعت و میدان راه‌آهن ارتباط دارد که خود پیشینه‌ای تاریخی را یدک می‌کشند و از سویی نیز به میدان شهدا ختم می‌شود که بخشی از آن نیز بافت تاریخی و تنها ساباط و سرای موجود در اهواز، یعنی مجموعه معین‌التجار است.

وی گفت: همچنین مجاورت با رود کارون و رستوران قدیمی خیام که برای بسیاری از شهروندان نوستالژی است یک جاذبه را رقم می‌زند؛ یادمان نرود زنده نگه داشتن سرمایه‌های نمادین یک شهر، یکی از راهکارهای مهم توسعه است.

این دوستدار میراث فرهنگی تأکید کرد: امیدوارم مسئولانِ شهری با خوش ذوقی نسبت به اجرای این پیشنهاد اقدام کنند و دو ماه باقی‌مانده سال را که نزدیک به ۹ تا ۱۰ روزِ جمعه می‌شود، برای عبور و مرور خودروها ممنوع کرده تا مردم لحظاتِ شاد و زیبایی در کنار کودکانشان را با آسودگی خاطر روی پل در کنار پرندگانی که مهمان اهواز هستند، سپری کنند.

آل کثیر گفت: اهواز را با نخل، کارون و پل هلالی می‌شناسند و پس از اقدام زیبای شهرداری برای کاشت نخل در سطح شهر و بلوارها، امیدوارم این بار با تمرکز بر پل هلالی، جاذبه‌های اهواز را برای همشهریان و به خصوص گردشگران دو چندان کنند.