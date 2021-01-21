نمایش «یاماها» روزهای پایانی هفته ۲ اجرایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر، نمایش «یاماها» که از روز چهارشنبه اول بهمن ماه اجرای خود را در تالار قشقایی مجموعه تئاتر شهر آغاز کرده، به دلیل استقبال تماشاگران روزهای پنجشنبه دوم و جمعه سوم بهمن ماه طی ۲ نوبت ساعت های ۱۷ و ۱۸:۴۵ روی صحنه می رود.

نمایش «یاماها» به نویسندگی و کارگردانی کهبد تاراج و بازی مرجان قمری، لبخند بدیعی و مازیار سیدی داستان سه آدم است که به هم ربط دارند؛ برادر و خواهری به همراه یک دختر. برادر در دهه هشتاد و پس از سال‌ها داستان چند سال پیش خواهر خود در دهه‌های ۴۰ و ۵۰ را روایت می‌کند. همچنین داستان دختر دیگری که مکمل این ۲ شخصیت است.»

دیگر عوامل اجرایی نمایش «یاماها» عبارتند از مدیرتولید: رضا بهرامی، طراح گریم: ماریا حاجیها، طراح نور: رضا خضرایی، طراح لباس: پگاه ترکی، طراح پوستر: شایان جعفرپور، طراح صحنه: کهبد تاراج، عکاس: رضا جاویدی، مواد تبلیغاتی: امید علیزاده، دستیار کارگردان: مینا ترکمن، دستیار تولید: مریم نورالدینی، روابط عمومی و تبلیغات: امیر قالیچی (تئاتربازها).

اجرای نمایش «یاماها» در حالی است که نحوه فروش بلیت و حضور تماشاگران در تالارهای نمایشی با در نظر گرفتن ظرفیت ۵۰ درصدی تالارها و موارد مربوط به فاصله گذاری بر اساس شیوه نامه های بهداشتی صورت می گیرد.