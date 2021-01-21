درگیری گوگل با محقق هوش مصنوعی این شرکت رسوایی آفرید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، حساب کاربری متعلق به این کارمند در گوگل برای استخراج هزاران فایل و به اشتراک گذاری آنها در خارج از شرکت مذکور مورد استفاده قرار گرفته است.

این کارمند که مارگارت میشل نام دارد، یکی از مدیران ارشد واحد اخلاق هوش مصنوعی در گوگل است و اگر چه هنوز از گوگل اخراج نشده، اما به وی گفته شده که طی روزهای آینده حق استفاده از ابزار کاری خود را در گوگل ندارد.

ماه گذشته یکی دیگر از محققان برجسته هوش مصنوعی به نام تیمنیت گبرو از این شرکت اخراج شد. گوگل ابتدا ادعا کرد علت اخراج وی نگارش مقاله‌ای مشترک در مورد پیشرفت‌های هوش مصنوعی گوگل بدون اجازه و هماهنگی این شرکت بوده، اما پس از مدتی مشخص شد وی به دلیل انتقاد از رفتارهای تبعیض‌آمیز گوگل در قبال رنگین پوست‌ها و اقلیت‌های نژادی اخراج شده است.

گوگل در بیانیه‌ای در مورد برخورد اخیر با یکی از کارکنان خود گفته است: سیستم امنیتی ما به طور خودکار حساب کاربری کارمندانی که به دنبال انتقال اطلاعات حساس به خارج از گوگل باشند را قفل می‌کند و در مورد اخیر هم همین اتفاق افتاده است.

در عین حال کارشناسان مستقل مطمئن نیستند که گوگل در این زمینه صداقت داشته باشد. میشل قبلاً در حساب توئیتری خود از تلاش‌های گبرو حمایت کرده و از گوگل و برخی شرکت‌های فناوری دیگر به علت تبعیض‌های جنسیتی و نژادی و غیره انتقاد کرده بود.

وی روز سه شنبه در توئیتی از ساندر پیچای مدیر عامل گوگل به علت اعمال تبعیض علیه زنان سیاه پوست نیز انتقاد کرده بود. گبرو که خود زنی سیاه پوست است با میشل در گروه اخلاق هوش مصنوعی گوگل همکار بوده و قبلاً اعلام کرده بود اگر گوگل به نظرات وی احترام نگذارد از این شرکت خواهد رفت. گوگل دسترسی گبرو به ایمیل شرکتی وی را مسدود کرده و مدعی استعفای وی شده است.

هزاران نفر از کارمندان گوگل، دانشگاهیان و سایرین با امضای نامه‌ای سرگشاده از گبرو و دیدگاه‌های وی حمایت کرده‌اند. پس از این رویداد، پیچای از نحوه رسیدگی به این موضوع توسط گوگل عذرخواهی کرد و از بررسی و تحقیق در این زمینه خبر داد.