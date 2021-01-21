ضرورت توجه به امور معیشتی کادر آموزش و پرورش

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله نوری همدانی صبح پنجشنبه در پیامی به «ششمین کنگره کانون تربیت اسلامی» از طریق فضای مجازی که در تهران آغاز شد، با بیان اینکه قطعاً پیشرفت آموزش و پرورش، ارتباط مستقیمی با ارتقا جایگاه معلم در جامعه دارد و اگر خواهان رشد و سعادت فرزندانمان در آموزش و پرورش هستیم گفت: رسیدگی به امور معیشتی آموزگاران و کادر آموزش و پرورش هم بسیار مهم است و متولیان امور از مجلس و دولت باید نسبت به احقاق حقوق معلمان و جایگاه والای آنان تلاش مضاعف داشته باشند.

متن پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله ربّ العالمین و الصلاة و السلام علی اشرف الانبیا و المرسلین محمد صلی الله علیه وآله الطاهرین قال الله الحکیم فی کتابه الکریم: «هُوَ الَّذِی بَعَثَ فِی الْأُمِّیِّینَ رَسُولًا مِّنْهُمْ یَتْلُو عَلَیْهِمْ آیَاتِهِ وَیُزَکِّیهِمْ وَیُعَلِّمُهُمُ الْکِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَإِن کَانُوا مِن قَبْلُ لَفِی ضَلَالٍ مُّبِینٍ» (سوره جمعه، ۲)

او آن خدایی است که در میان مردمِ درس ناخوانده پیامبری از خود آنان برانگیخت تا آیات او را بر آنان فروخواند و ایشان را تزکیه و پاکیزگی بخشد و کتاب و حکمت را به ایشان بیاموزد و حال آنکه پیش از آن در گمراهی و ضلالت آشکار بودند.

تزکیه و تعلیم کتاب و حکمت دو رسالت اصلی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله ذکر شده است که البته این مهم با تلاوت و تمسک به آیات الهی قرآن کریم محقق خواهد شد و تبیین آیات و محتوای قرآن را هم بر عهده «راسخون فی العلم» یعنی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و ائمه اطهار علیهم السلام گذاشته است که فرمود: «وَمَا یَعْلَمُ تَأْوِیلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ یَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ کُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا یَذَّکَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ» (آل‌عمران، ۷)

اسلام دینی است که از همان ابتدا دعوت به خواندن کرد و به قلم سوگند می‌خورد و تعلیم و تعلم را وظیفه‌ای عمومی می‌داند.

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در اهمیت علم و دانش و علما می‌فرمایند: «الْعِلْمُ وَدِیعَةُ اللَّهِ فِی أَرْضِهِ وَ الْعُلَمَاءُ أُمَنَاؤُهُ عَلَیْهِ، فَمَنْ عَمِلَ بِعِلْمِهِ أَدَّی أَمَانَتَهُ وَ مَنْ لَمْ یَعْمَلْ بِعِلْمِهِ کُتِبَ فِی دِیوَانِ الْخَائِنِینَ.» (بحارالانوار، ج ۲، ص ۳۶)

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: علم و دانش، امانتی الهی در زمین است و علما و دانشوران امانتداران پروردگار برآن هستند، پس هر کس به علم و دانش خویش عمل کند ادای امانت کرده است و هر کس هم که به علم و دانشی که فرا گرفته عمل نکند، نام او در زمرة خائنین و خیانت کاران ثبت و ضبط خواهد شد.

حضرت امام علی علیه السلام نیز در اهمیت فراگیری علم و دانش فرمودند: «جُلُوسُ سَاعَةٍ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ أَحَبُ‏ إِلَی‏ اللَّهِ‏ تَعَالَی مِنْ عِبَادَةِ سَنَةٍ لَا یُعْصَی اللَّهُ فِیهَا طَرْفَةَ عَیْنٍ وَ النَّظَرُ إِلَی الْعَالِمِ أَحَبُّ إِلَی اللَّهِ تَعَالَی مِنِ اعْتِکَافِ سَنَةٍ فِی الْبَیْتِ الْحَرَامِ وَ زِیَارَةُ الْعُلَمَاءِ أَحَبُّ إِلَی اللَّهِ تَعَالَی مِنْ سَبْعِینَ حَجَّةً وَ عُمْرَةً‏» (ارشادالقلوب دیلمی، ج ۱، ص ۱۶۶)

امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودند: ساعتی زانوی تعلیم زدن و نشستن در محضر علما و دانشمندان، نزد خدای متعال محبوبتر و دوست داشتنی‌تر است از یک سال عبادتی که در آن حتی به اندازة چشم بر هم زدنی نافرمانی پروردگار نگردد و نگاه کردن به عالم در نزد خدا دوست داشتنی‌تر است از یکسال اعتکاف در بیت الله الحرام و زیارت و ملاقات علما نزد خدای متعال از هفتاد حج و عمره دوست داشتنی‌تر و محبوبتر است!

این احادیث نمونه‌هایی از اهمیت علم و عالم و تعلیم و تعلّم در معارف اسلامی است و اهمیت جایگاه معلم در آموزه‌های دینی ما طوری است که به تعبیر حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه معلم ی را شغل انبیا می‌داند و چون رسالت پیامبران، تزکیه و تعلیم کتاب و حکمت و یا تربیت و تعلیم و یا پرورش و آموزش بوده است، بنابراین معلمین عزیز و گرانقدر نیز باید جایگاه خود را اینگونه بدانند که سرنوشت نفوس مستعده‌ای را در اختیار آنان گذارده‌اند و اگر معلمی تلاش کند می‌تواند این نفوس را احیا کند و با تحویل دانش آموزان مهذّب و دانشمند به جامعه موجبات سعادت و پیشرفت جامعه را فراهم نمایند.

قال علیٌ علیه السلام: «النَّاسُ ثَلَاثَةٌ عَالِمٌ رَبَّانِیٌّ وَ مُتَعَلِّمٌ عَلَی سَبِیلِ نَجَاةٍ وَ هَمَجٌ‏ رَعَاعٌ‏ أَتْبَاعُ کُلِّ نَاعِقٍ یَمِیلُونَ مَعَ کُلِّ رِیحٍ لَمْ یَسْتَضِیئُوا بِنُورِ الْعِلْمِ وَ لَمْ یَلْجَئُوا إِلَی رُکْنٍ وَثِیق‏.»

حضرت امام علی علیه السلام فرمودند: مردم سه دسته‌اند، اول عالمان ربانی و خداشناس هستند و دوم دانش آموزان، دانشجویان و طلابی که برای نجات و رهایی خود، بدنبال علم آموزی هستند و سوم نادان‌هایی که از علم و دانش بی‌بهره‌اند و به دنبال هر صدایی راه می‌افتند و یا با هر بادی حرکت می‌کنند، اینان از نور علم و دانش بهره‌ای نبرده‌اند و تکیه گاه محکمی هم ندارند. (نهج‌البلاغه، حدیث ۱۳۹)

یکی از نکاتی که باید در آموزش و پرورش مورد توجه باشد همین تبیین و اهمیت جایگاه علم و عالم و معلم در اسلام است و تا وقتی معارف اهل بیت علیهم السلام در این رابطه مورد توجه قرار نگیرد، حرمت و جایگاه معلم روشن نخواهد شد.

قطعاً پیشرفت آموزش و پرورش، ارتباط مستقیمی با ارتقا جایگاه معلم در جامعه دارد و اگر خواهان رشد و سعادت فرزندانمان در آموزش و پرورش هستیم باید برای معلم حریمی قائل شویم و معلم هم بداند که کار او هم بُعد تربیتی دارد و هم بُعد علمی را داراست و تعلیم و تربیت باید با هم باشد، همانطور که پیامبران نیز تزکیه و خودسازی و تعلیم کتاب و حکمت را با هم پیش می‌‏بردند.

البته رسیدگی به امور معیشتی آموزگاران و کادر آموزش و پرورش هم بسیار مهم است و متولیان امور از مجلس و دولت باید نسبت به احقاق حقوق معلمان و جایگاه والای آنان تلاش مضاعف داشته باشند.

از جمله معلمان نمونه و بزرگواری که در قبل و بعد از انقلاب اثرگذار بوده و نفوس بسیاری را پرورش دادند و تلاش آنان در آموزش و پرورش به عنوان الگو همیشه می‌تواند مطرح باشد، معلم مهذب و دانشمند جناب آقای سید علی اکبر پرورش (ره) بودند که الحق و الانصاف در امر تعلیم و تربیت و خدمتگزاری در آموزش و پرورش کم نظیر بوده و شایسته است یاد و نام آنان همیشه زنده بماند.

از اهتمام جناب آقای مهندس محمود فرشیدی و همکارانشان در کانون تربیت اسلامی که جمعی متشکل از معلمان متعهد و دلسوز در سطح کشور هستند برای برگزاری کنگره‌ای در پاسداشت «معلم، محور تمدن نوین اسلامی» صمیمامه سپاسگزارم و سعادت و سلامت همگان را از درگاه الهی مسئلت می‌نمایم.

حسین نوری همدانی