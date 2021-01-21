جزییات نرخ رسمی ۴۷ ارز/ نرخ پوند افزایش و یورو کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز (پنج شنبه دوم بهمن ماه ۹۹) بدون تغییر نسبت به روز گذشته، ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین هر پوند انگلیس با افزایش ۱۲۴ ریالی به قیمت ۵۷ هزار و ۴۶۴ ریال و هر یورو نیز با افت ۶۵ ریالی به قیمت ۵۰ هزار و ۹۳۶ ریال اعلام شد.

افزون بر این، هر فرانک سوئیس ۴۷ هزار و ۲۴۴ ریال، کرون سوئد ۵ هزار و ۴۳ ریال، کرون نروژ ۴ هزار و ۹۶۲ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۸۴۸ ریال، روپیه هند ۵۷۶ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال، دینار کویت ۱۳۸ هزار و ۶۴۰ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۶ هزار و ۱۶۵ ریال، یکصد ین ژاپن ۴۰ هزار و ۵۹۹ ریال، دلار هنگ کنگ ۵ هزار و ۴۱۸ ریال، ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۳ ریال و دلار کانادا ۳۳ هزار ۲۸۲ ریال قیمت خورد.

از سوی دیگر، نرخ دلار نیوزیلند ۳۰ هزار و ۲۵۸ ریال، راند آفریقای جنوبی ۲ هزار و ۸۲۴ ریال، لیر ترکیه ۵ هزار و ۶۵۹ ریال، روبل روسیه ۵۷۳ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد دینار عراق ۲ هزار و ۸۸۰ ریال، لیر سوریه ۸۲ ریال، دلار استرالیا ۳۲ هزار و ۶۲۴ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۰ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۰ ریال، دلار سنگاپور ۳۱ هزار و ۷۲۳ ریال، یکصد تاکای بنگلادش ۴۹ هزار و ۵۳۱ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۱۴۹ ریال، کیات میانمار ۳۲ ریال و یکصد روپیه نپال ۳۵ هزار و ۸۰۵ ریال تعیین شد.

همچنین، نرخ یکصد درام ارمنستان ۸ هزار و ۸۸ ریال، دینار لیبی ۹ هزار و ۴۱۶ ریال، یوان چین ۶ هزار و ۵۰۲ ریال، یکصد بات تایلند ۱۴۰ هزار و ۳۰۵ ریال، رینگیت مالزی ۱۰ هزار و ۴۲۰ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۳۸ هزار و ۱۸۲ ریال، دینار اردن ۵۹ هزار و ۲۳۸ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۱۰ هزار و ۳۷ ریال، لاری گرجستان ۱۲ هزار و ۷۴۶ ریال، یک هزار روپیه اندونزی ۲ هزار و ۹۹۹ ریال، افغانی افغانستان ۵۳۹ ریال، روبل جدید بلاروس ۱۶ هزار ۵۶۶ ریال، منات آذربایجان ۲۴ هزار و ۷۲۱ ریال، یکصد پزوی فیلیپین ۸۷ هزار و ۴۰۰ ریال، سومونی تاجیکستان ۳ هزار و ۷۱۷ ریال، بولیوار جدید ونزوئلا ۴ هزار و ۲۰۶ ریال و منات جدید ترکمنستان ۱۱ هزار و ۹۶۶ ریال ارزش‌گذاری شد.