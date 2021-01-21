یزد باید پایلوت اقتصاد دانش بنیان کشور باشد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی، ظهر امروز در مراسم اختتامیه رویداد سکوی پرتاب یزد اظهار داشت: در استان یزد به اتکای شاخص های علمی و فناوری و منابع انسانی توانستیم کمبود آب و افزایش آسیب های اجتماعی ناشی از نگاه تک بعدی در استان را بهبود ببخشیم.

وی با بیان اینکه توسعه نوآوری را به عنوان رویکرد اصلی توسعه استان برگزیدیم، افزود: بر این اساس توانستیم گفتمان مشترکی را ایجاد کنیم و در این زمینه نیازمند حمایت نهادهای ملی هستیم.

استاندار یزد با اشاره به سفر سال گذشته رئیس جمهور به یزد عنوان کرد: این سفر باعث شد تا گفتمان و رویکرد رئیس جمهور به اقتصاد دانش بنیان پررنگ‌تر شود و در دستوری راه اندازی کارخانه های نوآوری را در کشور ابلاغ کردند که در برخی استان‌ها هم راه اندازی شد.

طالبی ادامه داد: برنامه عملیاتی توسعه نظام نوآوری استان که اقدام مشترک دولت و بخش خصوصی است را تدوین، این همکاری را به دستگاه ها ابلاغ کردیم و تاکنون نتایج خوبی داشته است.

وی، ایجاد مراکز نوآوری صنعتی در حوزه مواد غذایی، نساجی و کاشی و سرامیک را نقطه قوت برای استان دانست و گفت: مجوز اولین پهنه علم و فناوری کشور را برای استان یزد دریافت کردیم که به استقرار شرکت های پارک علم و فناوری یزد کمک خواهد کرد.

طالبی افزود: خودمان را به حمایت از استارت آپ ها و زیست بوم فناوری موظف می دانیم و بنا داریم یزد را به عنوان پایلوت اقتصاد دانش بنیان در کشور مطرح کنیم.

استاندار یزد گفت: همراهی نمایندگان مجلس بسیار خوب است و در جلسه اخیر با فراکسیون اقتصاد دانش بنیان مجلس شورای اسلامی تصمیمات خوبی اتخاذ شد.

طالبی از برنامه ریزی برای تعریف جایزه اقتصاد دانش بنیان در یزد خبر داد و گفت: معتقد هستیم این جایزه می تواند در سطح ملی کاربرد داشته باشد.

رویداد سکوی پرتاب یزد نقطه عطف برای تحول استان یزد

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری نیز در این مراسم اظهار داشت: با رویکرد نوآوری و استارتاپی می توان یزد را به خواستگاه نیروهای فرهیخته تبدیل کرد و رویداد سکوی پرتاب یزد نقطه عطف برای تحول در استان خواهد بود.

علی وحدت عنوان کرد: یزد از توسعه خوبی در حوزه صنعتی برخوردار شده که این موضوع کاملاً ارزشمند است ولی در کنار آن باید به این مسئله ای که در این میان مغفول مانده است، فکر کنیم و ان هم بیکاری قشر فرهیخته است.

وی با اشاره به بیکاری فارغ التحصیلان و قشر فرهیخته گفت: با توجه به راه اندازی کارخانه نوآوری در استان یزد و اقدامات جدید در حوزه نوآوری این استان، می توانیم گامی مهم در جهت اشتغال فارغ التحصیلان برداریم.

وحدت تصریح کرد: اینکه رویداد سکوی پرتاب در یزد برگزار شد نشان از ظرفیت خوب یزد در حوزه فناوری دارد و می توان در قالب این رویداد با جذب سرمایه نخبگان و فرهیختگان را به یزد جذب کرد.

وی با بیان اینکه تاکنون یزد نیروهای کارگری را جذب می کرد، افزود: با رویکرد نوآوری و استارتاپی می توان یزد را به خواستگاه نیروهای فرهیخته تبدیل کرد.

وحدت تاکید کرد: رویداد سکوی پرتاب یزد نقطه عطف برای تحول در استان خواهد بود.

لزوم همکاری صنایع و معادن بزرگ استان در توسعه اکوسیستم نوآوری یزد

نماینده مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم اظهار داشت: استان یزد سرزمینی است که محدودیت ها را با نوآوری به نفع خودش تغییر داد و صحنه را خالی نکرد و ساخت بادگیرها و قنات ها از این دست نوآوری ها هستند.

محمدصالح جوکار با بیان اینکه سیاست‌های بالا دستی نظام حمایت از جوانان است، افزود: تا کنون با فکر جوانان پیشرفت های زیادی در کشور داشتیم.

جوکار به نوآوری جوانان در هشت سال دفاع مقدس اشاره کرد و افزود: عملیات بدر، عبور از الوند و ایجاد پل های خیبری حرکت های خلاقانه دوران دفاع مقدس بود حتی سامانه های موشکی از دوران دفاع مقدس پایه ریزی شد.

در این جلسه محمد علی طالبی استاندار یزد، علی وحدت رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری، امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات، محمد سپهر رییس صندوق پژوهش و نوآوری استان یزد، محمد مهدی لطفی رئیس پارک علم و فناوری یزد، قاسم برید لقمانی رییس دانشگاه یزد، شرکت های فناور و دانش بنیان و استارت آپ های موفق در رویداد حضور داشتند.