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۲ بهمن ۱۳۹۹، ۱۶:۰۶

آیت الله نوری همدانی:

نظارت ناکارآمد و غیردقیق بر بازار ارز دلیل نوسانات ارزی است

نظارت ناکارآمد و غیردقیق بر بازار ارز دلیل نوسانات ارزی است

قم- یکی از مراجع تقلید با بیان اینکه نوسانات بازار ارز یکی از مشکلات کشور است، گفت: نظارت ها در زمینه قیمت ارز دقیق و کارساز نیست و باید رفع شود.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله نوری همدانی پیش از ظهر پنجشنبه در دیدار وزیر صنعت، معدن و تجارت، مسئولان را به پاسخگویی در برابر مطالبات مردم دعوت نمود و گفت: باید جوانان کشور به ویژه فارغ‌التحصیلان دانشگاهی به آینده خود امیدوار باشند و بدانند در هر مقطعی شغل مناسب برای آنها وجود خواهد داشت.

وی نظارت ناکارآمد و غیر دقیق بر بازار ارز و به تبع آن نوسانات قیمت ارز را یکی از مشکلات کشور بیان کرد و افزود: چرا با بالا و پایین آمدن قیمت ارز، محصولاتی که در داخل کشور تولید می‌شود گران می‌شود؟ مگر در داخل کشور تولید نشده است.

آیت الله نوری همدانی با تاکید بر اینکه وجود دلالان و واسطه‌ها از معضلات بخش اقتصادی کشور است، افزود: متأسفانه بسیاری از کالاها به ویژه محصولات کشاورزی با خواست و میل دلال‌ها قیمت گذاری می‌شود؛ در حالی که کشاورزان و تولید کنندگان از سود آن بی بهره می‌مانند.

کد مطلب 5127561

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