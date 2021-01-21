به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری غروب پنج‌شنبه در جریان بازدید از دادسرای سمنان ضمن بیان اینکه خواسته رهبر معظم انقلاب و رئیس دستگاه قضا بر کاهش قرار بازداشت‌ها است، ابراز داشت: تمام سعی خود را خواهیم کرد که این مهم اجابت شود.

وی ضمن بیان اینکه در برخی مواقع بازداشت‌ها شاید به صلاح فرد نباشد، افزود: در این‌گونه موارد خاص قرارهایی غیر از بازداشت صادر خواهد شد.

دادستان کشور بابیان اینکه وظیفه دستگاه قضا اجرای عدالت و احقاق حق مردم است، ابراز داشت: بر این وظیفه تأکید و تلاش می‌شود تا رضایت‌مندی مردم فراهم باشد.

منتظری بابیان اینکه مسئولیت قضاوت کار بسیار سنگینی است، اضافه کرد: در این راستا اولویت دستگاه قضا نیز احقاق حق مظلوم و نظارت بر زندانیان است که علاوه بر آن رسیدگی هر چه سریع‌تر پرونده‌های قضائی نیز پیگیری می‌شود.