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۲ بهمن ۱۳۹۹، ۱۷:۲۵

دادستان کشور:

کاهش قرار بازداشت‌ها خواسته رهبر معظم انقلاب است

کاهش قرار بازداشت‌ها خواسته رهبر معظم انقلاب است

دادستان کشور بابیان اینکه کار دستگاه قضا اجرای عدالت و دفاع از حق‌وحقوق مردم است، گفت: کاهش قرار بازداشت‌ها و زندانی‌ها خواسته رهبر معظم انقلاب است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری غروب پنج‌شنبه در جریان بازدید از دادسرای سمنان ضمن بیان اینکه خواسته رهبر معظم انقلاب و رئیس دستگاه قضا بر کاهش قرار بازداشت‌ها است، ابراز داشت: تمام سعی خود را خواهیم کرد که این مهم اجابت شود.

وی ضمن بیان اینکه در برخی مواقع بازداشت‌ها شاید به صلاح فرد نباشد، افزود: در این‌گونه موارد خاص قرارهایی غیر از بازداشت صادر خواهد شد.

دادستان کشور بابیان اینکه وظیفه دستگاه قضا اجرای عدالت و احقاق حق مردم است، ابراز داشت: بر این وظیفه تأکید و تلاش می‌شود تا رضایت‌مندی مردم فراهم باشد.

منتظری بابیان اینکه مسئولیت قضاوت کار بسیار سنگینی است، اضافه کرد: در این راستا اولویت دستگاه قضا نیز احقاق حق مظلوم و نظارت بر زندانیان است که علاوه بر آن رسیدگی هر چه سریع‌تر پرونده‌های قضائی نیز پیگیری می‌شود.

کد مطلب 5127616

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    نظرات

    • بازنشسته IR ۰۸:۲۶ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۳
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      سلام عرض ادب خسته نباشید هر چه شما عزیز و جناب رییسی زحمت میکشید همکاران محترمتان در مراکز و شهرستانها بر باد می دن با رفتارهای ناشایست و غیر اخلاقی و غیر اسلامی باور بفرمایید هر کسی که وارد دادگاه می شه متهم و محکوم نیست هر کسی داستانی دارد و به نوعی به حاکم شرع رجوع کرده بنده ده ساله درگیر یه پرو
    • محمد IR ۲۲:۴۹ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۷
      0 0
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      سلام هر چقدر رهبر عزیزمون و شما برای مردم زحمت میکشید در دادگاها زحمات شما را بر باد میدهند

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